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Глава розвідки розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Глава розвідки розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу
Буданов вважає, що основним завданням ЗСУ під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій
фото з відкритих джерел

Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян у Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій. Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу PBS.

«Найближчим часом усі побачать очікувані результати», – сказав він.

Окрім цього, Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Нагадаємо, у Російській Федерації помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Начальник української розвідки з'явився на вулицях Москви, щоправда, лише на листівках.

Також на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США.

Читайте також: Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
Теги: розвідка Міноборони Україна звільнення Кирило Буданов

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