Натяк Путіну? ЦРУ показало макет захищеного будинку вбитого лідера Аль-Каїди
Терориста було знищено точковим ударом безпілотника в липні
ЦРУ показало макет захищеного будинку Аймана аль-Завахрі, який використовувався для інформування президента Джо Байдена про місцезнаходження лідера Аль-Каїди.
Терориста було знищено точковим ударом безпілотника в липні.
Журналісти повідомляли, що для планування спецоперації було зроблено макет будинку аль-Завахрі.
Тепер зменшену копія будинку з білими стінами, заввишки п’ять поверхів, виставлено в музеї ЦРУ в штаб-квартирі агентства у Вірджинії.
Музей закритий для публіки, і доступ до нього мають лише співробітники агентства та гості.
ЦРУ дозволило журналістам відвідати нещодавно відремонтований до 75-річчя агентства музей в якості демонстрації своїх досягнень.
Нагадаємо, Сполучені Штати в результаті успішної контртерористичної операції ліквідували нового лідера терористичної організації «Аль-Каїда». Наступник Усами бен Ладена, 71-річний Айман аз-Завахірі, був убитий 1 серпня ударом з безпілотника.
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