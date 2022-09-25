Натяк Путіну? ЦРУ показало макет захищеного будинку вбитого лідера Аль-Каїди

Терориста було знищено точковим ударом безпілотника в липні

ЦРУ показало макет захищеного будинку Аймана аль-Завахрі, який використовувався для інформування президента Джо Байдена про місцезнаходження лідера Аль-Каїди.

Терориста було знищено точковим ударом безпілотника в липні.

Журналісти повідомляли, що для планування спецоперації було зроблено макет будинку аль-Завахрі.

Тепер зменшену копія будинку з білими стінами, заввишки п’ять поверхів, виставлено в музеї ЦРУ в штаб-квартирі агентства у Вірджинії.

Музей закритий для публіки, і доступ до нього мають лише співробітники агентства та гості.

ЦРУ дозволило журналістам відвідати нещодавно відремонтований до 75-річчя агентства музей в якості демонстрації своїх досягнень.

Нагадаємо, Сполучені Штати в результаті успішної контртерористичної операції ліквідували нового лідера терористичної організації «Аль-Каїда». Наступник Усами бен Ладена, 71-річний Айман аз-Завахірі, був убитий 1 серпня ударом з безпілотника.