Чим особливі ракети, якими ліквідовано лідера «Аль-Каїди»: роз'яснення експерта

Такі ракети – це приклад запобігання побічному збитку від удару

Ракета R9X наносить ураження за допомогою своїх лез

Сполучені Штати в результаті успішної контртерористичної операції ліквідували нового лідера терористичної організації «Аль-Каїда». Наступник Усами бен Ладена, 71-річний Айман аз-Завахірі, був убитий 1 серпня ударом з безпілотника. Військовий експерт Віктор Кевлюк на своїй сторінці у Facebook розповів, чим особливі ракети R9X, якими було ліквідовано терориста.

R9X – це нетипова ракета, яка не несе вибухівки. Вона знищує ціль, використовуючи свою кінетичну енергію та шість лез.

Конструкція ракети фото з відкритих джерел

«R9X підлітаючи до цілі розкриває шість сталевих лез, котрі ріжуть дахи будинків, бетонні перекриття, автомобілі, ну і об'єкт ураження також шинкують в капусту. І жодної вибухівки ракета не несе, адже побічні збитки напружували адміністрацію пана Обами», – зазначає експерт.

Віктор Кевлюк зазначає, що такі ракети – це приклад запобігання побічному збитку від удару.

Наслідки від потрапляння ракети фото з відкритих джерел

Механізм її дії зводить до мінімуму зону поразки, тим самим знижує ймовірність загибелі цивільних осіб і водночас забезпечує катастрофічні наслідки для будь-кого, кого потрапить ця ракета.

Ціна такої ракети – 117 000$, зазначає експерт.

Нагадаємо, Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.