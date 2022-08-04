Чим особливі ракети, якими ліквідовано лідера «Аль-Каїди»: роз'яснення експерта
Ракета R9X наносить ураження за допомогою своїх лез
Сполучені Штати в результаті успішної контртерористичної операції ліквідували нового лідера терористичної організації «Аль-Каїда». Наступник Усами бен Ладена, 71-річний Айман аз-Завахірі, був убитий 1 серпня ударом з безпілотника. Військовий експерт Віктор Кевлюк на своїй сторінці у Facebook розповів, чим особливі ракети R9X, якими було ліквідовано терориста.
R9X – це нетипова ракета, яка не несе вибухівки. Вона знищує ціль, використовуючи свою кінетичну енергію та шість лез.
«R9X підлітаючи до цілі розкриває шість сталевих лез, котрі ріжуть дахи будинків, бетонні перекриття, автомобілі, ну і об'єкт ураження також шинкують в капусту. І жодної вибухівки ракета не несе, адже побічні збитки напружували адміністрацію пана Обами», – зазначає експерт.
Віктор Кевлюк зазначає, що такі ракети – це приклад запобігання побічному збитку від удару.
Механізм її дії зводить до мінімуму зону поразки, тим самим знижує ймовірність загибелі цивільних осіб і водночас забезпечує катастрофічні наслідки для будь-кого, кого потрапить ця ракета.
Ціна такої ракети – 117 000$, зазначає експерт.
Нагадаємо, Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.
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