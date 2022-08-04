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Чим особливі ракети, якими ліквідовано лідера «Аль-Каїди»: роз'яснення експерта

Дар‘я Липська
Сьогодні, 10:51 glavcom.ua
Чим особливі ракети, якими ліквідовано лідера «Аль-Каїди»: роз'яснення експерта
Такі ракети – це приклад запобігання побічному збитку від удару
фото: Diagram by Newsy / Bellingcat

Ракета R9X наносить ураження за допомогою своїх лез

Сполучені Штати в результаті успішної контртерористичної операції ліквідували нового лідера терористичної організації «Аль-Каїда». Наступник Усами бен Ладена, 71-річний Айман аз-Завахірі, був убитий 1 серпня ударом з безпілотника. Військовий експерт Віктор Кевлюк на своїй сторінці у Facebook розповів, чим особливі ракети R9X, якими було ліквідовано терориста.

R9X – це нетипова ракета, яка не несе вибухівки. Вона знищує ціль, використовуючи свою кінетичну енергію та шість лез.

Конструкція ракети
Конструкція ракети
фото з відкритих джерел

«R9X підлітаючи до цілі розкриває шість сталевих лез, котрі ріжуть дахи будинків, бетонні перекриття, автомобілі, ну і об'єкт ураження також шинкують в капусту. І жодної вибухівки ракета не несе, адже побічні збитки напружували адміністрацію пана Обами», – зазначає експерт.

Віктор Кевлюк зазначає, що такі ракети – це приклад запобігання побічному збитку від удару.

Наслідки від потрапляння ракети
Наслідки від потрапляння ракети
фото з відкритих джерел

Механізм її дії зводить до мінімуму зону поразки, тим самим знижує ймовірність загибелі цивільних осіб і водночас забезпечує катастрофічні наслідки для будь-кого, кого потрапить ця ракета.

Ціна такої ракети – 117 000$, зазначає експерт.

Нагадаємо, Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

Теги: Аль-Каида тероризм США зброя

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