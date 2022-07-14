Як російські ЗМІ брешуть про удар по Вінниці (фотофакт)

Ворожі ракети сьогодні вдарили просто в центр міста

Рашисти кажуть, буцімто «вразили військову частину», тоді як б’ють по житлових будівлях

Удень 14 липня окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Водночас у пропагандистських каналах одразу «посипалися» заяви рашистів щодо того, що буцімто «поражена военная часть в Гайсине Винницкой области». Про це написав російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов.

Скріншот сторінки російського пропагандиста Соловйова

Водночас інший пропагандист, проросійський блогер Анатолій Шарій, заперечив слова Соловйова. Він для своєї проросійської аудиторії підтвердив, що прокремлівські ЗМІ поширюють брехню.

«Російські джерела розповсюджують прямо зараз відео з Вінниці як відео з Гайсина. Це Вінниця! Причому центр!», – написав він.

Міноборони РФ у своєму щоденному «звіті» навіть не вигадало виправдання стосовно ракетного удару по Вінниці. Міноборони країни-агресорки просто змовчало про цей факт.

Нагадаємо, 14 липня у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти». Три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Станом на 12.30 було відомо про 12 загиблих.

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