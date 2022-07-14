  1. Головна
  2. Відео
  3. Згорілі авто, кров, руїни. Нові кадри з місця ракетного удару по Вінниці
рус
    Відео

    Згорілі авто, кров, руїни. Нові кадри з місця ракетного удару по Вінниці

    Згорілі авто, кров, руїни. Нові кадри з місця ракетного удару по Вінниці
    фото: ДСНС

    Наразі відомо про 12 загиблих

    Російські загарбники вдарили по центру Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні.

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 12 загиблих, серед який маленька дитина.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Вінниця обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Згорілі авто, кров, руїни. Нові кадри з місця ракетного удару по Вінниці