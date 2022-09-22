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Навіщо Путін кидає на війну багатодітних батьків: цинічне пояснення депутата Думи (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Навіщо Путін кидає на війну багатодітних батьків: цинічне пояснення депутата Думи (відео) 
Мілонов не вигадав нічого кращого, ніж знущатися із росіян 
скріншот із відео

«Шанс довести, що вони чоловіки насправді» 

Депутат Державної думи РФ Віталій Мілонов, відомий своїми українофобськими висловлюваннями, відзначився скандальною заявою і щодо своїх співвітчизників. Так, він пояснив, чому в РФ мобілізовують чоловіків-багатодітних батьків.

«Президент дав їм шанс довести, що вони чоловіки не лише тому, що вміють користуватися своїми первинними статевими ознаками, а й насправді. Якщо ти хочеш претендувати на роль справжнього російського чоловіка, то це можливість», – заявив Мілонов в ефірі.  

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати. 

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Також на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: путін мобілізація президент відео

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Політика

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