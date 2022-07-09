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    Політика

    США стурбовані зближенням Китаю та Росії: дипломати країн провели п’ятигодинні переговори

    Блінкен та Ван Ї зустрілися вперше з жовтня - США стурбовані зближенням Китаю та Росії: дипломати країн провели п’ятигодинні переговори
    Блінкен та Ван Ї зустрілися вперше з жовтня
    фото з відкритих джерел

    На думку держсекретаря США, Китай не займає нейтральну позицію щодо війни в Україні

    Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив міністру закордонних справ Китаю Ван Ї занепокоєння щодо вирівнювання відносин між Пекіном та Москвою. Про це повідомляє Reuters.

    Переговори між Блінкеном та Ван Ї, які зустрілися вперше з жовтня, у суботу, 9 липня, тривали понад п’ять годин. На думку держсекретаря США, Китай не займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, оскільки підтримує Росію в ООН і «посилює російську пропаганду».

    «Я знову поділився з державним радником тим, що ми стурбовані вирівнюванням відносин КНР з Росією», – сказав Блінкен.

    За його словами, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з диктатором Володимиром Путіним 13 червня «дав чітко зрозуміти, що підтримує рішення про формування партнерства з Росією».

    Перед початком зустрічі американські представники заявили, що мета переговорів Вашингтона та Пекіна – зберегти стабільність складних американсько-китайських відносин і запобігти їхньому випадковому переходу в конфлікт.

    Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Пекін і Москва оголосили про «безмежне» партнерство, хоча офіційні особи США кажуть, що вони не бачили, щоб Китай ухилявся від жорстких санкцій США проти Росії або постачав їй військове обладнання.

    Представники США попередили про наслідки, включаючи санкції, якщо Китай запропонує матеріальну підтримку у війні. Посол Китаю в Україні запевнив, що КНР ніколи не нападе на Україну й допомагатиме в економічному напрямі.

    Нагадаємо, Сполучені Штати своєю допомогою Україні послали чіткий сигнал Росії, що будуть протистояти диктаторським режимам у Європі. Такий же сигнал має отримати і Китай.

    Раніше розвідка США дізналася, що Китай активізує операції впливу на американських чиновників.

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    Теги: росія окупанти США санкції ООН війна Китай посол Україна президент окупація час Ентоні Блінкен #stoprussia
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    США стурбовані зближенням Китаю та Росії: дипломати країн провели п’ятигодинні переговори