Китай активізує операції впливу на американських чиновників – розвідка США

Пекін хоче змусити Вашингтон проводити більш дружню політику щодо Китаю

У середу, 6 липня, американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна. Про це повідомляє Reuters.

Китай «розуміє, що керівники американських штатів та місцевих органів влади користуються певним ступенем незалежності від Вашингтона, і може спробувати використовувати їх для проведення політики, бажаної для Пекіна», йдеться в бюлетені Національного центру контррозвідки та безпеки, надісланому державним і місцевим чиновникам.

У документі зазначається, що Пекін використовує різні засоби маніпулювання державними та місцевими чиновниками, аби змусити Вашингтон проводити більш дружню політику щодо Китаю.

«Операції впливу КНР можуть бути оманливими й примусовими, за зовні пристойними діловими пропозиціями чи обмінами між людьми іноді приховані політичні плани Китаю», – йдеться в бюлетені.

Підходи Китаю включають використання підставних організацій, таких як Китайська народна асоціація дружби з зарубіжними країнами, яка культивує «сестринські» відносини між Пекіном та містами США.

Інша організація, Національна асоціація за мирне возз'єднання Китаю, пропагує китайсько-американську дружбу, але відстоює погляди Пекіна на Тайвань як власної провінції.

Нагадаємо, від початку війни РФ проти України і введення санкцій світу про Росії Китай став найбільшим імпортером російської нафти.

За три місяці Росія заробила $24 млрд від продажу нафти, газу та вугілля Китаю та Індії.

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