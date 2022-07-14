Партнерство Китаю та Росії. Ситуація складніше, ніж всі думали

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Перед світом стоїть одночасно дві задачі: злізти з кремлівської енергетичної голки та не підсісти на китайську

Можливо ви знали, але для мене інформація, що пролунала на глобальному енергетичному форумі в Сіднеї, була ще одним неприємним відкриттям:

Цивілізований світ останніми місяцями інвестує значні зусилля в те, щоб позбутися залежності від російського викопного палива. Один з пріоритетних напрямків для досягнення цієї мети: перехід на чисті джерела енергеї.

Але, як виявилося, тут на них чекає Китай, який вже контролює більше 80% глобальних ланцюжків постачання сонячної енергії. Та до 2025 року планує контролювати 95%

Отже, перед світом стоїть одночасно дві задачі: злізти з кремлівської енергетичної голки та не підсісти на китайську.

Дій за двома напрямками одночасно вимагають від світу і оборонні виклики.

В той час, як Росія повернула світ у війни минулого сторіччя (танки, артилерія), конкуренція з боку КНР навпаки – технологічна, в тому числі в космосі.

Отже, заходу потрібно одночасно згадати, що таке озброння другої світової, відновити старі виробничі лінії та поповнювати запаси застарілими зразками.

І розвивати нові види озброєння, щоб не відставати від КНР у готовності до війни 21 сторіччя.

Тому, нам може здаватися, що роль КНР у цій війні обмежується спільними з Росією спецопераціями на інформаційному і дипломатичному фронті та збільшенням закупівель російських товарів.

Насправді ж їх партнерство без меж глибше та небезпечніше, ніж те, що ми бачимо на поверхні.

Джерело: блог Агії Загребельської

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