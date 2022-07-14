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    Думки вголос

    Партнерство Китаю та Росії. Ситуація складніше, ніж всі думали

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    •  glavcom.ua
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    Китай контролює більше 80% глобальних ланцюжків постачання сонячної енергії - Партнерство Китаю та Росії. Ситуація складніше, ніж всі думали
    Китай контролює більше 80% глобальних ланцюжків постачання сонячної енергії
    фото з відкритих джерел

    Перед світом стоїть одночасно дві задачі: злізти з кремлівської енергетичної голки та не підсісти на китайську

    Можливо ви знали, але для мене інформація, що пролунала на глобальному енергетичному форумі в Сіднеї, була ще одним неприємним відкриттям:

    Цивілізований світ останніми місяцями інвестує значні зусилля в те, щоб позбутися залежності від російського викопного палива. Один з пріоритетних напрямків для досягнення цієї мети: перехід на чисті джерела енергеї.

    Але, як виявилося, тут на них чекає Китай, який вже контролює більше 80% глобальних ланцюжків постачання сонячної енергії. Та до 2025 року планує контролювати 95%

    Отже, перед світом стоїть одночасно дві задачі: злізти з кремлівської енергетичної голки та не підсісти на китайську.

    Дій за двома напрямками одночасно вимагають від світу і оборонні виклики.

    В той час, як Росія повернула світ у війни минулого сторіччя (танки, артилерія), конкуренція з боку КНР навпаки – технологічна, в тому числі в космосі.

    Отже, заходу потрібно одночасно згадати, що таке озброння другої світової, відновити старі виробничі лінії та поповнювати запаси застарілими зразками.

    І розвивати нові види озброєння, щоб не відставати від КНР у готовності до війни 21 сторіччя.

    Тому, нам може здаватися, що роль КНР у цій війні обмежується спільними з Росією спецопераціями на інформаційному і дипломатичному фронті та збільшенням закупівель російських товарів.

    Насправді ж їх партнерство без меж глибше та небезпечніше, ніж те, що ми бачимо на поверхні.

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Китай Україна альтернативна енергетика окупація #stoprussia
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    Партнерство Китаю та Росії. Ситуація складніше, ніж всі думали