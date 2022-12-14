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Нелади в роспропагандистів: Гіркін та Соловйов погризлися та планують розбірки в ефірі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нелади в роспропагандистів: Гіркін та Соловйов погризлися та планують розбірки в ефірі 
Розкол у приспішників Кремля – імовірно, поганий знак для Путіна
фото з відкритих джерел

Пропагандист обізвав терориста «стратегом хріновим», а відповідь пролунала про «гумовий виріб №2» 

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) кличе пропагандиста Володимира Соловйова на «дебати» після того, як той назвав його зрадником у прямому ефірі. Напередодні Соловйов в ефірі своєї згадав «поїздку» в Україну Гіркіна. 

«Ось цей, поїхав повоювати. Обіс*ався і повернувся. Це взагалі дивно! Ну, якщо ти реально хотів воювати, ну йди до «вагнерів». Стрєлков... З таким пафосом поїхав, фотографії... Тепер з'ясовується, що на передову не пустили. Ну до «вагнерів» би записався, показав свою реальну ціну. У чому ж проблема? І тепер значить, стратег хр*нов... Слов'янськ прос*ав, відкотився до Донецька, у Донецьку його мало не вбили за зраду, втік звідти, спробував повернутися», – висловився Соловйов.

Наразі ж, обурюється Соловйов, Гіркін пояснює кремлівському диктаторові Володимиру Путіну, як треба воювати. 

Гіркін у відповідь епітетів не шкодував, назвав Соловйова «брехливою істотою» та «гумовим виробом №2». І зазначив, що готовий подискутувати з пропагандистом на цю тему, і покликав Соловйова на «публічні дебати».

«Єдина умова з мого боку – дебати повинні проходити в прямому ефірі і на них додатково має вестися запис «нейтральними» операторами», – заявив Гіркін у своїх соцмережах. 

Нелади в роспропагандистів: Гіркін та Соловйов погризлися та планують розбірки в ефірі  фото 1

Однак терорист вважає, що Соловйов на це не зважиться.

Нагадаємо, Соловйов наїхав на Гіркіна і заявив, що «з його вини лінія фронту наблизилася до околиць Донецька. Що заважало зайняти йому оборону? На цей момент йому було чим воювати! Ти віддав величезну територію. Ти зрадив хлопців, які були під твоїм початком. І ти боїшся приїхати і подивитися в очі своїм товаришам по службі».

Сам так званий «ексміністр оборони «ДНР», терорист Ігор Гіркін-Стрілков ще весною висловив припущення, що на нього можуть навішати всі проблеми ЗС РФ за останні вісім років, щоб прикрити свої невдачі. 

«Обговорюється питання про мій арешт чи ні – мені не відомо, але таку можливість я допускаю з низки причин: 1. Адже хтось повинен бути притягнутий до відповідальності за всі гомеричні провали на всіх напрямках за вісім минулих років. Чому б не я? 2. За підсумками спецоперації буде смута. Чому б не прибрати заздалегідь один із орієнтирів для патріотів? А раптом я заваджу планам ліберального загалу?», – заявив Гіркін. 

Нагадаємо, невдачі російської армії в Україні не тільки б'ють по репутації диктатора Володимира Путіна, але і розколюють його силовий блок. Напередодні західні аналітики відзначили, що критика Гіркіна, яка останнім часом почастішала, показує справжні проблеми взаємин між різними групами впливу РФ. Гіркін днями висміяв «стратегічне планування» окупантів, засумнівавшись в ефективності фортифікаційних споруд ЗС РФ в Україні.

У жовтні стало відомо, що терорист Гіркін, який воював проти української армії у 2014 році, повернувся на передову. Щоправда, після кількох місяців мовчання терорист заявив, що офіційно його оформили до лав окупантів лише на день. 

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Теги: пропаганда Володимир Соловйов Ігор Гіркін дебати арешт

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