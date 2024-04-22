Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу заявив, що Ізраїль посилить дипломатичний і військовий тиск на ХАМАС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нетаньягу заявив, що Ізраїль посилить дипломатичний і військовий тиск на ХАМАС
Беньямін Нетаньягу назвав спосіб звільнити заручників країни
фото з відкритих джерел

Нетаньягу зазначив, що на жаль, досі всі пропозиції щодо звільнення ізраїльських заручників категорично відхилялися ХАМАСом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль найближчими днями посилить дипломатичний і військовий тиск на терористичну організацію ХАМАС через відмову звільнити заручників. Про це повідомляє Jerusalem Post.

«Найближчими днями ми посилимо військовий і політичний тиск на ХАМАС, тому що це єдиний спосіб звільнити наших заручників і досягти нашої перемоги», – зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нетаньягу зазначив, що на жаль, досі всі пропозиції щодо звільнення ізраїльських заручників категорично відхилялися ХАМАСом.

Нагадаємо, що

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що дата початку військової операції в Рафаху вже визначена. Про це пише Reuters. Нетаньягу заявив, що ця операція необхідна для перемоги у війні з ХАМАС.

Теги: Беньямін Нетаньягу Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших місцях по всьому Ізраїлю відбуваються протести
Допомога Україні від США та акції протесту в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:06
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня висловилася щодо підтримки України
Прем’єр-міністр Латвії заявила, що Україні треба допомогти із захистом, так само як Ізраїлю
18 квiтня, 05:44
Президент США заявив, що не дозволить Ірану та Росії досягти успіху
Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні
17 квiтня, 21:47
Артист під час атаки перебував із концертом у Тель-Авіві
Відомий український співак, який гастролює Ізраїлем, розповів, як пережив масовану атаку
14 квiтня, 20:35
Команда нацбезпеки регулярно інформує президента Джо Байдена про ситуацію
Білий дім зробив заяву після початку атаки на Ізраїль
14 квiтня, 01:15
Україна та Ізраїль працювали над підготовкою документа п’ять років
Київ та Єрусалим підписали першу міждержавну угоду під час війни
10 квiтня, 17:28
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05
Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю
Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю
3 квiтня, 04:44
Серед затриманих 358 членів ХАМАС та «Ісламського джихаду»
Армія Ізраїлю: понад 600 терористів затримано у лікарні в Газі
22 березня, 07:56

Політика

У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)
У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)
Німецький депутат вважає, що ухвалена США допомога Україні може стати останньою
Німецький депутат вважає, що ухвалена США допомога Україні може стати останньою
NYT розповіла, чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні
NYT розповіла, чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні
Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну
Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну
Голосування в Конгресі США: росіяни б'ються в істериці
Голосування в Конгресі США: росіяни б'ються в істериці
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
154K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
38K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
26K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
22K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
16K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua