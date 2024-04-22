Нетаньягу заявив, що Ізраїль посилить дипломатичний і військовий тиск на ХАМАС

Нетаньягу зазначив, що на жаль, досі всі пропозиції щодо звільнення ізраїльських заручників категорично відхилялися ХАМАСом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль найближчими днями посилить дипломатичний і військовий тиск на терористичну організацію ХАМАС через відмову звільнити заручників. Про це повідомляє Jerusalem Post.

«Найближчими днями ми посилимо військовий і політичний тиск на ХАМАС, тому що це єдиний спосіб звільнити наших заручників і досягти нашої перемоги», – зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нетаньягу зазначив, що на жаль, досі всі пропозиції щодо звільнення ізраїльських заручників категорично відхилялися ХАМАСом.

Нагадаємо, що

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що дата початку військової операції в Рафаху вже визначена. Про це пише Reuters. Нетаньягу заявив, що ця операція необхідна для перемоги у війні з ХАМАС.