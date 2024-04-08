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Дата початку військової операції у Рафаху визначена – Нетаньягу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дата початку військової операції у Рафаху визначена – Нетаньягу
За словами прем'єра, перемога Ізраїлю вимагає входження в Рафах і ліквідації там терористичних батальйонів
фото з відкритих джерел

Нетаньягу заявив, що ця операція необхідна для перемоги у війні з ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що дата початку військової операції в Рафаху вже визначена. Про це пише Reuters.

Нетаньягу заявив, що ця операція необхідна для перемоги у війні з ХАМАС.

«Ця перемога вимагає входження в Рафах і ліквідації там терористичних батальйонів. Це станеться. Є дата», – сказав він, не уточнивши деталей.

Тим часом у Каїрі проходить новий раунд переговорів про припинення вогню.

«Сьогодні я отримав детальний звіт про переговори в Каїрі, ми постійно працюємо над досягненням наших цілей, в першу чергу, звільненням усіх наших заручників і досягненням повної перемоги над ХАМАСом», – додав ізраїльський прем’єр-міністр.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, що Ізраїль рішуче налаштований завершити війну повною перемогою, повернути усіх викрадених, завершити ліквідацію ХАМАСу в усьому Секторі Гази. 

Як повідомлялося, армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль».

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

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Теги: ХАМАС Беньямін Нетаньягу армія Ізраїль

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