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Білий дім зробив заяву після початку атаки на Ізраїль

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім зробив заяву після початку атаки на Ізраїль
Команда нацбезпеки регулярно інформує президента Джо Байдена про ситуацію
фото з відкритих джерел

Білий дім пообіцяв Ізраїлю «непохитну підтримку»

Рада національної безпеки США заявила про початок повітряного удару по Ізраїлю з боку Ірану. Президент Джо Байден постійно спілкується з ізраїльською стороною і союзниками. Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Іран почав повітряний удар по Ізраїлю, атака, ймовірно, триватиме кілька годин», – йдеться у заяві.

Як заявила речниця Ради національної безпеки Адрієн Уотсон, команда нацбезпеки регулярно інформує президента Байдена про ситуацію, і він зустрінеться з ними сьогодні вдень.

«Президент Байден чітко заявив: наша підтримка безпеки Ізраїлю є непохитною. Сполучені Штати будуть підтримувати народ Ізраїлю та підтримувати його захист від цих загроз з боку Ірану», – заявили в Білому домі.

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

Як повідомлялося, Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник. За його словами, більшість снарядів буде запущено з Ірану, однак запуски також очікуються з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.

За повідомленням ABC News, цілями ударів Ірану по Ізраїлю стануть тільки військові об'єкти.

До слова, президент США Джо Байден терміново повернувся до Вашингтона, щоб обговорити з командою національної безпеки «напруженість» на Близькому Сході.

Теги: США Іран військові Ізраїль

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