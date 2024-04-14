Білий дім зробив заяву після початку атаки на Ізраїль

Білий дім пообіцяв Ізраїлю «непохитну підтримку»

Рада національної безпеки США заявила про початок повітряного удару по Ізраїлю з боку Ірану. Президент Джо Байден постійно спілкується з ізраїльською стороною і союзниками. Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Іран почав повітряний удар по Ізраїлю, атака, ймовірно, триватиме кілька годин», – йдеться у заяві.

Як заявила речниця Ради національної безпеки Адрієн Уотсон, команда нацбезпеки регулярно інформує президента Байдена про ситуацію, і він зустрінеться з ними сьогодні вдень.

«Президент Байден чітко заявив: наша підтримка безпеки Ізраїлю є непохитною. Сполучені Штати будуть підтримувати народ Ізраїлю та підтримувати його захист від цих загроз з боку Ірану», – заявили в Білому домі.

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

Як повідомлялося, Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник. За його словами, більшість снарядів буде запущено з Ірану, однак запуски також очікуються з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.

За повідомленням ABC News, цілями ударів Ірану по Ізраїлю стануть тільки військові об'єкти.

До слова, президент США Джо Байден терміново повернувся до Вашингтона, щоб обговорити з командою національної безпеки «напруженість» на Близькому Сході.