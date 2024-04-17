Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні

Президент США заявив, що не дозволить Ірану та Росії досягти успіху

За словами Байдена, Палата представників США має проголосувати за пакет допомоги цього тижня, а потім рішення ухвалить і Сенат

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що підпише окремі законопроєкти, зокрема про дорогу Україні та Ізраїлю, які запропонував раніше спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Гази та зміцнити безпеку та стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні», – зазначив Байден.

Президент Сполучених Штатів наголосив, що Україна стикається з продовженням російських атак, які «різко посилилися» за останній місяць. Він зауважив, що Палата представників США має проголосувати за пакет допомоги цього тижня, а потім рішення ухвалить і Сенат.

«Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху», – додав він.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання СNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.