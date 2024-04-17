Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні
Президент США заявив, що не дозволить Ірану та Росії досягти успіху
фото з відкритих джерел

За словами Байдена, Палата представників США має проголосувати за пакет допомоги цього тижня, а потім рішення ухвалить і Сенат

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що підпише окремі законопроєкти, зокрема про дорогу Україні та Ізраїлю, які запропонував раніше спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Гази та зміцнити безпеку та стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні», – зазначив Байден. 

Президент Сполучених Штатів наголосив, що Україна стикається з продовженням російських атак, які «різко посилилися» за останній місяць. Він зауважив, що Палата представників США має проголосувати за пакет допомоги цього тижня, а потім рішення ухвалить і Сенат.

«Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху», – додав він.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання СNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

Читайте також: 

Теги: Джозеф Байден США фінансування війна Ізраїль Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Капранови разом боролися з окупантами зі зброєю у руках у лавах київського полку «Азов»
У цьому суть братів Капранових
Вчора, 23:05
Удар росіян прийшовся по житловій забудові
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)
Вчора, 15:44
«Гарматна бавовна» з Китаю використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах
Виробники зброї ЄС занепокоєні залежністю від сировини з Китаю – FT
8 квiтня, 15:26
На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон
Дрон, який вибухнув на території ЗАЕС, вразив обладнання спостереження та військову техніку
8 квiтня, 05:42
У ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні
Навіщо РФ атакує енергетику України. Інститут вивчення війни розкрив план окупантів
4 квiтня, 17:14
Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворогу – Генштаб
1 квiтня, 07:33
Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк
Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за боргом
29 березня, 09:44
Для укріплень ЗСУ на фронті найбільш небезпечними є російські керовані авіаційні бомби
Воєнний експерт назвав найбільшу загрозу для укріплень на фронті
25 березня, 18:10
Російські добровольці у дії показують як наближають перемогу України
Бойові дії у Курській і Бєлгородській області. Чому це потрібно?
20 березня, 18:50

Політика

Сотня найвпливовіших людей світу. Єрмак звернувся до журналу Time
Сотня найвпливовіших людей світу. Єрмак звернувся до журналу Time
Спікер Палати представників хоче зобов'язати Байдена надати ракети Atacms Україні
Спікер Палати представників хоче зобов'язати Байдена надати ракети Atacms Україні
Яку допомогу отримає Україна від США: з’явився текст законопроєкту
Яку допомогу отримає Україна від США: з’явився текст законопроєкту
Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні
Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні
Прем’єр Рютте розповів, як Україна зможе отримати додаткові системи Patriot
Прем’єр Рютте розповів, як Україна зможе отримати додаткові системи Patriot
Патріарха Кирила та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів РФ проти України – ПАРЄ
Патріарха Кирила та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів РФ проти України – ПАРЄ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
14K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
9896
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
8575
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи
7316
Популярна спеція за вартістю наздогнала золото
7205
Як жителі Слов’янська сприймають наближення лінії фронту? Очільник міста оцінив ситуацію

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Сьогодні, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Сьогодні, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua