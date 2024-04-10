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Київ та Єрусалим підписали першу міждержавну угоду під час війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київ та Єрусалим підписали першу міждержавну угоду під час війни
Україна та Ізраїль працювали над підготовкою документа п’ять років
Фото: пресслужба Посольства Ізраїлю

Україна та Ізраїль будуть обмінюватися доступом до архівів

Сьогодні у посольстві Ізраїлю в Україні голова Державної архівної служби Анатолій Хромов та ізраїльський посол Міхаель Бродський підписали Меморандум про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Державним архівом Ізраїлю. Про це повідомив кореспондент «Главкома» Микола Сірук.

«Це перша міжурядова між українськими та ізраїльськими державними органами, яка була підписана під час війни (російсько-української – «Главком»), – підкреслив посол Ізраїлю після підписання цього документу. 

Посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський і Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов
Посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський і Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов
Фото: пресслужба Посольства Ізраїлю

На думку Бродського, підписання Меморандуму допоможе отримати відповіді на різні питання, які стосуються нашої спільної історії, спільної спадщини ізраїльсько-українських відносин. «Над цим мають працювати історики, фахівці, і я впевнений, що ця угода дозволить полегшити доступ до архівних матеріалів в Україні та Ізраїлі», – наголосив він та звернув увагу на те, що Меморандум може допомогти людям, які хочуть підтвердити своє єврейське походження.

Зі свого боку, Хромов відзначив, що підписання цього Меморандуму важливо як з точки обміну між державними архівами, історичними та офіційними документами,  так і гарантування рівного доступу для українських науковців до ізраїльських архівів і навпаки ізраїльських дослідників до українських. «Для нас це також і можливість обміну досвідом, практик, стажувань, проведення спільних наукових і практичних семінарів», – наголосив голова Державної архівної служби України.

За словами Хромоав, обидві сторони п’ять років працювали над підготовкою цього документа. І відповідаючи на запитання «Главкома», чому так багато часу пішло на підготовку до його підписання, голова Державної архівної служби сказав, що перебуває на цій п’ять років. Він зізнався, що була купа об’єктивних обставин, чому ця робота забрала стільки часу, і додав, що важливішим є досягнення результату.

Відповідаючи на запитання «Главкома», коли можна очікувати відновлення роботи Kyiv Jewish Forum в режимі офлайн (Вперше такий форум відбувся у 2019 році, потім з 2020 року він відбувався в режим онлайн – «Главком»), Бродський сказав, що «дійсно важливо відновити такий захід, бо обом сторонам є про що говорити». Він висловив упевненість, що Ізраїль буде залучений до відновлення України.

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Теги: Ізраїль Меморандум посол

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