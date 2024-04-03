Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч

У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників

Головні новини ночі проти 3 квітня

Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників. США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол». Кірбі заявив, що у США продовжують шукати способи екстреної підтримки для України. Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео). У Німеччині затримали російське судно із підсанкційними товарами. Британія викликала посла Ізраїлю: причина. Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників

У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі з автором моделі економічного бронювання, головою економічного комітету ВР Дмитром Наталухою.

«Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію. Задача Комітету – дослідити фінансовий і економічний вплив мобілізації та створити можливість економічного бронювання співробітників на додачу до механізмів, що пропонуються Постановами Уряду №76 та №45», – йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі стало відомо, що наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше – в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно. Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч – активні ФОПи. Водночас близько 1 млн чоловіків, ймовірно, знаходяться у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня.

«Щоб перенести мобілізаційне навантаження на тіньову частку економіки, у Комітеті пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка б дала додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу. Згідно з цією моделлю, бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. Умова бронювання: відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць. Стратегічні підприємства залишаються під дією Постанови №76», – йдеться у повідомленні.

Як відбуватиметься бронювання?

Крок 1. Сплата збору. Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП – довідку про рух коштів.

Крок 2. Верифікація. Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

Крок 3. Оновлення даних. Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

«Модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні ВОС. За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь не дає дозвіл на виїзд. Для ФОП діє додаткова вимога – подання довідки про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності», – уточнили в ЄБА.

WP: США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол»

Сполучені Штати Америки попереджали Росію про підготовку теракту в Москві. До того ж про те, що це відбудеться саме у «Крокус Сіті Хол». Про це повідомляє The Washington Post.

Видання, посилаючись на американських чиновників, зазначає, що більш ніж за два тижні Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною метою терористів.

«Це порушує нові питання про те, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю», – пише медіа.

Видання пише, що другою можливою метою була синагога у Москві. Уже наступного дня після попередження Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків «Ісламської держави» на синагогу в столиці.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)

У російському Курську ввечері 2 квітня прогриміли вибухи. Зазначається, що системи ППО збили 5 українських безпілотників. Про це повідомляє губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Міноборони Росії повідомили, що системи ППО збили п'ять українських безпілотників. Один над Бєлгородською областю і чотири над Курською областю.

На оприлюднених фото та відео видніється масштабна пожежа в районі міста.

Кірбі заявив, що у США продовжують шукати способи екстреної підтримки для України

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить шукати способи для того, щоби забезпечити Україну екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати їх (Ред. – українські сили) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити», – сказав Кірбі.

Радник Білого дому наголосив, що американський уряд досі має «зв’язані руки» в цій ситуації.

«Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням», – зазначив Джон Кірбі.

Видання пише, що у відповідь на запитання, чи існує «дедлайн», після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

Джон Кірбі зазначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.

ЗМІ: У Німеччині затримали російське судно із підсанкційними товарами

У Німеччині затримали судно з РФ, яке перевозило підсанкційні товари. Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що вантажне судно Atlantic Navigator II, що прямувало із Санкт-Петербурга до США, було змушене зайти в німецький порт Росток через пошкодження гребного гвинта. Під час огляду інспектори митниці виявили на борту товари, які перебувають під санкціями ЄС, і заборонили кораблю продовжувати шлях.

Газета Ostseezeitung зауважила, що судно перевозило березову деревину і збагачений уран для американських атомних електростанцій, і затримано воно було саме через деревину. Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів євро. Постраждале судно значиться у флоті судноплавної компанії, яка має філії та офіси в Канаді, США, Росії (Санкт-Петербург) і Україні (Одеса) та інших країнах.

ЗМІ наголошують, що судно затримали саме через деревину, яка надійшла із заводів російського олігарха, що входить до санкційного списку ЄС.

Британія викликала посла Ізраїлю: причина

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази. Про це повідомляє The Telegraph.

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

Загиблими виявилися військовослужбовці Королівської морської піхоти 33-річний Джеймс Хендерсон та 57-річний Джон Чепмен. У вівторок ввечері BBC назвало ім'я третього загиблого британця – ним став Джеймс Кірбі. Організація попередила ізраїльську армію про маршрут пересування і мала нанесений на дах автомобіля логотип.

У вівторок ввечері прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів телефону розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетяньягу та заявив, що шокований інцидентом.

«Ми просимо Ізраїль терміново розслідувати те, що сталося, тому що очевидно, що є питання, на які потрібно відповісти», – сказав прем'єр-міністр Британії.

Ріші Сунак зазначив, що в смузі Гази загинуло занадто багато гуманітарних працівників та цивільних осіб, і що ситуація стає дедалі нестерпнішою.

Прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) причетна до удару по автомобілях працівників World Central Kitchen. Він назвав удар «ненавмисним» й описав його як трагічну подію, що «трапляється» у воєнний час.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль вдатися до «серйозних змін, щоб забезпечити безпеку гуманітарних працівників на місцях».

Також британське МЗС викликало посла Ізраїлю Ципі Хотовелі на 30-хвилинну зустріч з міністром розвитку країни Ендрю Мітчеллом.