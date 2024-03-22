Армія Ізраїлю: понад 600 терористів затримано у лікарні в Газі

Бої у будівлях лікарні продовжуються. Кілька терористів забарикадувалися біля відділення невідкладної допомоги

Армія оборони Ізраїлю затримала близько 650 підозрюваних у тероризмі, в тому числі 358 членів ХАМАС та «Ісламського джихаду», під час операції в лікарні «Аш-Шифа» в секторі Газа. Про це повідомило видання Times of Israel.

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Це операція із найбільшим скупченням терористів, затриманим нами з початку війни. Ізраїльські сили оборони також захопили у Шифі трьох старших офіцерів так званої штаб-квартири ХАМАСу на Західному березі річки Йордан, завданням якої є підготовка нападів на Ізраїль з території Західного берега.

Затриманих терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в Шин-Бет. Під час обшуку лікарні солдати ЦАХАЛу також вилучили зброю і документи розвідки.

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Операція в «Аш-Шифі», розпочата 18 березня. За словами військових, бої в Шифі все ще тривають. Кілька терористів забарикадувалися біля відділення невідкладної допомоги. За даними ЦАХАЛу, в ході рейду, який розпочався рано вранці в понеділок, було знищено понад 140 бойовиків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

До слова, армія оборони Ізраїлю виявила велику мережу тунелів ХАМАС у центральній і північній частинах Гази, які проходять під лікарнею та університетом.