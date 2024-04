Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю

2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою. Відповідну заяву опублікував у соцмережі Х.

«Минулої ночі було вбито сім співробітників «Всесвітньої центральної кухні» (World Central Kitchen). WCK – це організація, люди якої працюють по всьому світу, зокрема в Ізраїлі, щоб творити добро в складних умовах. ЦАХАЛ тісно співпрацює зі Всесвітньою центральною кухнею і високо цінує важливу роботу, яку вони виконують», – йдеться у відеозверненні.

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”



Watch the full statement by IDF Chief of the… pic.twitter.com/JnvoJOTVg9