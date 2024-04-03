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Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю
фото з відкритих джерел

«Це була помилка, яка стала наслідком неправильної ідентифікації, вночі», – начальник штабу Армії оборони Ізраїлю

2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою. Відповідну заяву опублікував у соцмережі Х.

«Минулої ночі було вбито сім співробітників «Всесвітньої центральної кухні» (World Central Kitchen). WCK – це організація, люди якої працюють по всьому світу, зокрема в Ізраїлі, щоб творити добро в складних умовах. ЦАХАЛ тісно співпрацює зі Всесвітньою центральною кухнею і високо цінує важливу роботу, яку вони виконують», – йдеться у відеозверненні.

Герці Халеві зазначив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

«Це була помилка, яка стала наслідком неправильної ідентифікації, вночі, під час війни, у дуже складних умовах. Цього не повинно було статися», – сказав начальник штабу Армії оборони Ізраїлю.

Військовий зауважив, що ЦАХАЛ негайно реалізує свої висновки і поділиться ними з WCK разом з іншими відповідними міжнародними організаціями.

«Цей інцидент був серйозною помилкою. Ізраїль воює з ХАМАС, а не з населенням Гази. Ми шкодуємо про ненавмисне заподіяння шкоди членам WCK. Ми від щирого серця поділяємо горе їхніх родин, а також всієї організації Всесвітньої центральної кухні», – заявив Герці Халеві.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази. 

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

Теги: Ізраїль Сектор Гази смерть гуманітарна допомога армія

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