Прем’єр-міністр Латвії заявила, що Україні треба допомогти із захистом, так само як Ізраїлю

«З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну», – Евіка Сіліня

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що важливо допомогти Україні із захистом аналогічним чином, як Ізраїлю. Про це повідомляє Delfi.

Евіка Сіліня зазначає, що Україні потрібно допомагати, так само як Ізраїлю. Прем’єр-міністр наголосила, що країни Балтії та інші члени ЄС продовжують підтримувати Україну, допомагаючи засобами ППО.

«З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено», – заявила Евіка Сіліня.

Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Раніше речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що по його країні було випущено понад 200 повітряних засобів. Відомо, що США допомогли ЦАХАЛу збити майже всі безпілотники і ракети.

Згодом координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть допомагати Україні збивати безпілотники, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль.