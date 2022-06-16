Невзоров пояснив, чому Путін гірший від Гітлера

На думку Невзорова, у порівнянні з Путіним Гітлер «був дуже скромним хлопцем»

Журналіст вважає, що Росією керує патологічний брехун, який живе у власних галюцинаціях

Російський журналіст Олександр Невзоров, який нещодавно звернувся з проханням про надання українського громадянства, різко висловився про президента Росії Володимира Путіна та його звірські методи війни проти України, а також висміяв Петербурзький економічний форум. Відповідне аудіо журналіст оприлюднив у Telegram.

Журналіст також порівняв Путін з лідером нацистської Німеччини. На думку Невзорова, Путін в Україні поводить себе куди гірше, ніж свого часу це робив Гітлер у Радянському Союзі.

«У порівнянні з Путіним Гітлер був дуже скромним хлопцем. І щодо садизму Володі дуже поступався. Йому принаймні не спало на думку привітати блокадний Ленінград з «днем Німеччини» і повідомити помираючим від голоду ленінградцям, що тепер у рейху у Ленінграда є місто-побратим», – сказав він.

Невзоров нагадав, що Гітлер мав можливість знищити Ленінград, але не зробив цього. А Путін знищив блокадний Маріуполь і «вбив усіх, кого міг, знищив все, що міг». І все це для того, щоб привітати їх з «днем Росії».

«Переконаний, що Маріуполь буде втрачений Росією до кінця літа і стане музеєм ганьби Росії», – сказав журналіст.

Невзоров також визнав, що Захід зараз дещо «охолонув» щодо війни. «Психоз співчуття» пройшов. Європейці уже знають, що Путін воєнний злочинець і вирок для нього – це питання часу. Журналіст також припустив, що причиною цього «охолодження» може бути і те, що українські воїни виявилися дуже надійною і потужною силою, тож Європа сподівається у цій війні «відсидітися за спинами українських військових».

Петербурзький економічний форум, на думку Невзорова, демонструє світові відсталість Росії та відсутність у неї партнерів.

«Відкрився Петербурзький економічний форум. Треба бути розумово відсталими, щоб створити, оформити та пред’явити всім-всім такий концентрат безпорадності, відсталості, відсутності друзів, партнерів і технологій. Навіщо все це зроблено, це величезна загадка. Символом і гордістю форуму стала механічна буфетниця, паралітик з кривими руками і давньокитайським програмним забезпечення приблизно династії Чжоу. І сама буфетниця виявилась поспіхом переробленою гумовою американською секс-іграшкою. Такі штуки виготовляються для мозамбікських матросів – у дальніх морських походах вони купляються в складчину і допомагають веселим морякам не впасти у гріх мужеложства», – зазначив Невзоров.

Журналіст зазначив, що у російськість буфетниці з форуму не повірили навіть таліби – міжнародна терористична організація, «головні гості форуму і його головна гордість».

«Таліби були здивовані, як натужно і показово шикує країна, яка уже у всьому світі має репутацію бандита», – сказав він.

Невзоров додав, що гості форуму, побоюючись санкцій, свої бейджі заклеювали малярним скотчем або зафарбовували фломастером.

«Навіщо знадобилося рекламувати відсутність економіки, надій, мінімальних шансів на розвиток, не зрозуміло. Навіть найтупіші мають запідозрити неладне. Але, як ми знаємо, режим Путіна, любить хвалитися пролежнями. Раніше він хоча б припудрював, але сьогодні їх і припудрювати, імовірно, нічим», – сказав Невзоров.

На думку журналіста, цей форум став ілюстрацією того, що сьогодні у світі більше не існує країни, яка була б настільки вразлива для революції, як Росія.

«Країну очолює патологічний брехун, який живе у власних галюцинаціях, не здатен прийняти жодного вірного рішення. Йому підтакують 140 млн людей, бо брехун злобний і мстивий, і слухає голоси, які ним управляють. Усі голоси, які ним управляють, – з глибокого минулого. Путін безграмотний, трагічно несучасний, він страхується від революції, просто нарощуючи полки жандармів і густоту їх еполетів. Він досі вважає, що влада забезпечується розмахом стукачества і розміром штату КДБ. І взагалі не розуміє, що сучасна безпека – це в першу чергу інтелектуальний потенціал країни, а не дуболоми», – наголосив він.

Нагадав Невзоров і про таємничу валізку з фекаліями, інформація про яку нещодавно з’явилася у ЗМІ. «Бачачи Путіна 100% людей шукають поглядом працівника з чорною валізкою повних секретного президентського калу. Путін став посміховиськом», – сказав журналіст, додавши, що здоров’я президента не повинно бути таємницею для народу.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

Згодом на цю інформацію відреагував і сам Невзоров. Він наголосив, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Журналіст пояснив, що свій вибір він зробив на користь України. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Невзоров звернувся з проханням про надання українського громадянства. Однак президент не уточнив, чи був підписаний відповідний указ. За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, Олександр Невзоров ще не отримав громадянства України.

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