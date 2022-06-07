В чому подвиг Невзорова та Овсяннікової?

Люди, які програли у себе на Росії битву за демократичні перетворення, дієву опозицію, нормальний протестний рух – не можуть сюди приїздити і повчати нас

Хай президент спробує залучити Фукуяму, Тімоті Снайдера, Стівена Кінга чи Ілона Маска

Зафіксую ще раз.

«То что для украинца пустяк – для русского подвиг». Не встиг воєнний злочинець Литви Невзоров отримати без урахування думки українського суспільства – наш паспорт, так він уже суне захищати Овсяннікову.

Та так нахабно, що Олеся Бацман була в шоці.

А в чому подвиг? 19 років накачувати пропагандою 140 мільйонів глядачів, які дивились гниль на Первом канале?

В чому подвиг Невзорова? У кількості російськомовної підписоти на ютубі? Так, вибачте, у нас Сергій Стерненко скоро матиме мільйон – і це більш важлива, активна українська аудиторія. З огляду, що наші ютуб-канали дуже молоді і мають хорошу динаміку за малих бюджетів – це питання часу мільйонних аудиторій. Десь рік-півтора.

В чому подвиг Невзорова і Овсяннікової? У тому, що були втрачені всі демократичні процеси на Росії? У тому, що «російська мрія» це убити і пограбувати українця? У тому, що дочка Невзорова, будучи молодою жінкою – є ходячим коктейлем усих пропагандистських штампів про «самі сєбя стрєлялі», «нацисти із Азоффа», «Маріуполь рузкій город», «националісти» і «Россия вперед» – якими закачували народонаселення такі лідери думок? То це капець, який неуспіх як для «інтелектуала» з грошима і впливами виховати таких дітей.

Зараз Зеленський смачно харкнув у душу мільйонам, абсолютно таємно підписавши указ про українське громадянство воєнному злочинцю Литви. Що там каже президент? Так «Росію збираються хитати»? То давайте запросимо Азарьонка і Соловйова з Кисельовим. Хитати так хитати…

Цікаво як так вийшло, що Черчиль обмежувався своїми силами, а не в умовах бомбардування запрошував працювати на ВВС з британським паспортом Макса Амана і Отто Дітріха? Як воно своїх вистачало – і робота з протидії нацистській пропаганді була виконана ідеально.

А тепер іще один момент. Громадянство України треба заслужити. Так само як німецьке, американське, британське, іспанське. Не варто перетворювати його в могорич за послуги.

Люди, які програли у себе на Росії битву за демократичні перетворення, дієву опозицію, нормальний протестний рух – не можуть сюди приїздити і повчати нас, що робити. Інакше пахне Афанасієм Булгаковим, цензором із Орловской губєрніі, який приїхав цензорити тупих і надто розумних киян.

Нормальні росіяни з почуттям гідності мали б не випрошувати українського паспорта, щоб утекти від санкцій. На пропозицію паспорта варто було б сказати: «я дякую за пропозицію, але я росіянин, російський інтелектуал. Я засуджую агресію моєї держави проти Вашої. Але вважаю за необхідним боротися за демократичні перетворення у моїй державі». Натомість я бачу кількох зелених мух, які прагнуть відкласти тут личинок. Щоб через 50 років робити тут харошую Росію. А по суті перетворювати з Україну подобу того дна, на якому зараз плазує Росія.

І останнє. Якщо президент так би хотів хитати Росію, то потрібно залучати світових мега- інтелектуалів для підтримки Україна, як Фукуяму чи Тімоті Снайдера, Стівена Кінга і Ілона Маска. А оці пенсіонери і баби з декольте, які роками полірували Путіна – таке собі надбання. Скоріше автоматна черга самим собі в ноги, щоби європейські толерасти далі собі думали, що ми і росіяни це одне і те саме.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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