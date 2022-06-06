Треба хитати Росію: Зеленський прокоментував український паспорт Невзорова

За словами президента, росіяни, які виступають за Україну, – це наша зброя

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст і колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров попросив про українське громадянство. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє «Суспільне».

Водночас Зеленський не уточнив, чи надав він громадянство російському журналістові.

«Я знаю, що він (Невзоров – ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. У нас була про це розмова, він є у списках», – зазначив президент.

На думку Зеленського, Україна має докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії.

«Якщо ми можемо хитати Росію, то потрібно це робити. Я вважаю, що це наша зброя також – люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

Згодом цю інформацію підтвердив і сам Невзоров. Він наголосив, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Журналіст пояснив, що свій вибір він зробив на користь України

Як відомо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.

У Слідкомі заявили, що Невзоров розмістив «свідомо неправдиву інформацію про умисний обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Маріуполі». Сам публіцист припустив, що його переслідування пов'язане із впливом на молодих журналістів. Водночас Невзоров підкреслив, що знає, як вибудовувати інформацію так, щоб «якщо дотримуватися закону, то не прискіпатися», і що заяву про обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Україні він зробив «із граничною акуратністю».

Згодом Невзоров повідомив, що перебуває в Ізраїлі. За словами публіциста, поки він остаточно не вирішив, чи варто повертатися в Росію. МВС Росії оголосило його у розшук 4 травня. А 6 травня суд обрав Невзорову запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

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