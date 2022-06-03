Зеленський надав громадянство України російському журналісту Невзорову – Геращенко

Проти журналіста у Росії завели кримінальну справу про «дискредитацію збройних сил РФ»

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналістові Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

«Спасибі, Олександре та Лідіє, за Вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації», – написав Геращенко.

Радник голови МВС нагадав, що 23 березня проти Олександра Невзорова слідчий комітет Росії порушив справу за дискредитацію збройних сил Росії. За те, що «чесно розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі».

Наразі на сайті президента указ про надання громадянства подружжю Невзорових не оприлюднений.

Додамо, що сьогодні у російських ЗМІ також з’явилася інформація, що Невзоров вже подав заявку в МЗС України щодо надання йому громадянства. Копію відповідного документа оприлюднили у мережі.

Заявка Невзорова на отримання російського громадянства

Нагадаємо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.

У Слідкомі заявили, що Невзоров розмістив «свідомо неправдиву інформацію про умисний обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Маріуполі». Сам публіцист припустив, що його переслідування пов'язане із впливом на молодих журналістів. Водночас Невзоров підкреслив, що знає, як вибудовувати інформацію так, щоб «якщо дотримуватися закону, то не прискіпатися», і що заяву про обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Україні він зробив "із граничною акуратністю".

Згодом Невзоров повідомив, що перебуває в Ізраїлі. За словами публіциста, поки він остаточно не вирішив, чи варто повертатися в Росію. МВС Росії оголосило його у розшук 4 травня. А 6 травня суд обрав Невзорову запобіжний захід у вигляді заочного арешту.