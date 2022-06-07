Навіщо український паспорт? Невзоров здивував відповіддю

Невзоров розповів, що спонукало його на отримання українського паспорта

Журналіст зазначив, що хоче своїм прикладом здійснити «детонаційний вплив» на росіян

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналістові Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. У інтерв'ю з Олесею Бацман журналіст пояснив, що попросив український паспорт через заздрощі.

«Я від заздрощів попросив український паспорт, бо ви – вільна країна. Ви уособлюєте не тільки героїзм, але й свободу. Це всього-на-всього заздрість. Але це досить світла заздрість», – пояснив Невзоров.

Також російський журналіст зазначив, що хоче своїм прикладом здійснити «детонаційний вплив» на росіян та викликати в них інтерес до війни, яку розв'язав Путін.

Раніше Невзоров наголошував, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву.

Як відомо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.