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    У світі

    Навіщо український паспорт? Невзоров здивував відповіддю

    Невзоров розповів, що спонукало його на отримання українського паспорта - Навіщо український паспорт? Невзоров здивував відповіддю
    Невзоров розповів, що спонукало його на отримання українського паспорта
    фото з відкритих джерел

    Журналіст зазначив, що хоче своїм прикладом здійснити «детонаційний вплив» на росіян

    Президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналістові Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. У інтерв'ю з Олесею Бацман журналіст пояснив, що попросив український паспорт через заздрощі.

    «Я від заздрощів попросив український паспорт, бо ви – вільна країна. Ви уособлюєте не тільки героїзм, але й свободу. Це всього-на-всього заздрість. Але це досить світла заздрість», – пояснив Невзоров.

    Також російський журналіст зазначив, що хоче своїм прикладом здійснити «детонаційний вплив» на росіян та викликати в них інтерес до війни, яку розв'язав Путін.

    Раніше Невзоров наголошував, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву.

    Як відомо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.

    Читайте також: Невзоров, як приклад «корисного» росіянина
    Теги: росія окупанти війна путін паспорт Україна громадянство окупація #stoprussia
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    Навіщо український паспорт? Невзоров здивував відповіддю