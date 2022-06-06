Данілов роз'яснив щодо українського громадянства Невзорова

Для отримання українського громадянства російському журналісту Невзорову доведеться пройти відповідну процедуру

Станом на 6 червня російський журналіст та колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров ще не отримав громадянства України. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі «24 каналу».

«Що стосується Невзорова – відкладемо в окрему скриньку. По-перше, у нього ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство», – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

Згодом на цю інформацію відреагував і сам Невзоров. Він наголосив, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Журналіст пояснив, що свій вибір він зробив на користь України.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Невзоров звернувся з проханням про надання українського громадянства. Однак президент не уточнив, чи був підписаний відповідний указ.

Як відомо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.

У Слідкомі заявили, що Невзоров розмістив «свідомо неправдиву інформацію про умисний обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Маріуполі». Сам публіцист припустив, що його переслідування пов'язане із впливом на молодих журналістів. Водночас Невзоров підкреслив, що знає, як вибудовувати інформацію так, щоб «якщо дотримуватися закону, то не прискіпатися», і що заяву про обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Україні він зробив «із граничною акуратністю».

Згодом Невзоров повідомив, що перебуває в Ізраїлі. За словами публіциста, поки він остаточно не вирішив, чи варто повертатися в Росію. МВС Росії оголосило його у розшук 4 травня. А 6 травня суд обрав Невзорову запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

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