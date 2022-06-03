«Я стаю на бік жертви». Невзоров прокоментував отримання українського громадянства

Якби кожен росіянин затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя

Російський журналіст Олександр Невзоров підтвердив отримання громадянства України. Поро це він написав у своєму Telegram-каналі.

Невзоров наголосив, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву.

«Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву.

Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора. Так, стати поряд з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в ряд розстрільників. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає. Я стаю на бік жертви», – написав Невзоров.

Невзоров також висловив подяку за те, що йому «дозволили зайняти місце серед українців».

«І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналістові Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

Як відомо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.

У Слідкомі заявили, що Невзоров розмістив «свідомо неправдиву інформацію про умисний обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Маріуполі». Сам публіцист припустив, що його переслідування пов'язане із впливом на молодих журналістів. Водночас Невзоров підкреслив, що знає, як вибудовувати інформацію так, щоб «якщо дотримуватися закону, то не прискіпатися», і що заяву про обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Україні він зробив "із граничною акуратністю".

Згодом Невзоров повідомив, що перебуває в Ізраїлі. За словами публіциста, поки він остаточно не вирішив, чи варто повертатися в Росію. МВС Росії оголосило його у розшук 4 травня. А 6 травня суд обрав Невзорову запобіжний захід у вигляді заочного арешту.