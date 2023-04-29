Німеччина готова забезпечити Україну снарядами калібру 155 мм – ЗМІ

Німеччина готова забезпечити постачання Україні не менше ніж 250 тис снарядів калібру 155 мм

Німецька компанія Rheinmetall може виробляти до 450 тис снарядів на рік, у тому числі 350 тис безпосередньо на європейських потужностях

Німеччина готова забезпечити постачання Україні не менше ніж 250 тис снарядів калібру 155 мм. Ці плани обговорювалися на нараді керівників німецьких компаній, які виробляють озброєння, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Видання пише, що виконання обіцянки Євросоюзу передати Україні мільйон снарядів поки що залишається під питанням, на що прямо вказував глава МЗС Дмитро Кулеба. Крім нього, відставання з постачанням різко критикував голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Повільність у постачанні боєприпасів країни ЄС пояснюють тим, що раніше зроблені запаси вже майже повністю передані Україні, а на складах залишився практично статутний мінімум снарядів, необхідний для оборони. Єдиним варіантом виконати дану Україні обіцянку залишається запуск виробництва снарядів.

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Журналісти FAZ поговорили із представником концерну Rheinmetall, який повідомив, що компанія готова випустити для України чверть обіцяного обсягу снарядів калібру 155 мм – 250 тис.

Загалом Rheinmetall може виробляти до 450 тис снарядів на рік, у тому числі 350 тис безпосередньо на європейських потужностях. Надалі, концерн готовий значно розширити виробництво – аж до 600 тис снарядів на рік.

Нагадаємо, у середу, 19 квітня, посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Про це пише Politico з посиланням на слова трьох дипломатів, знайомих із ситуацією.