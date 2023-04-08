ЗСУ витрачають утричі менше снарядів, ніж окупанти. The Washington Post назвала цифри

Українські військові тепер більш розбірливі у виборі цілей, часто віддаючи перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти

Навіть в умовах дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день

Збройні сили України зазнають дефіциту снарядів старих радянських калібрів і змушені заощаджувати боєприпаси. У противника також помічений брак боєприпасів. Про це повідомляє The Washington Post.

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Зазначається, що навіть в умовах дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд. Росія, яка теж може бути на межі, стріляє більше – за деякими оцінками, втричі більше.

Щоб не відставати від противника і при цьому економити боєприпаси, українські військові тепер більш розбірливі у виборі цілей, часто віддаючи перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти. Точність є ключовим фактором, тому що промахи означають витрачені марно снаряди.

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The Washington Post зазначає, що артилерійські снаряди для українських знарядь радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно у дефіциті. Це змусило покладатися на артилерію, надану Києву західними союзниками, бо використовують снаряди калібру 155 мм, яких в України зараз більше, але для набагато меншої кількості стволів.

З такою швидкістю, з якою стріляє Україна, ці запаси незабаром можуть закінчитися, а західні країни намагаються наростити виробництво. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що «поточні темпи витрат Україною боєприпасів у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва».

Росія, як і раніше, стріляє більше, ніж Україна щодня, але українські офіційні особи заявили, що помітили, що їхній ворог стає дедалі консервативнішим, що є ознакою того, що вони також можуть зіткнутися з нестачею снарядів. У повідомленнях у соціальних мережах російські військові блогери та солдати скаржаться на нестачу боєприпасів.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.