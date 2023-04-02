Зеленський у зверненні розповів, як зупинити російський терор

Президент розказав про чергові злочини окупантів

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 403 дня війни звернувся до народу. Він розповів про чергові злочини окупантів, обстріли мирних міст.

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«Сьогодні російські терористи знов ударили по Костянтинівці Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шість людей убито цим російським обстрілом: три жінки, три чоловіка. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих...

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Ще одинадцять людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган».

Сьогодні ж вранці російські терористи ударили по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь. Двоє загиблих. Мої співчуття родинам...

Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор і повернути безпеку всім нашим містам і громадам, від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає і не буде…

Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє», – сказав Зеленський.

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Крім того, президент традиційно подякував військовим.

«Дякую нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом. Особливо – Бахмутом, там сьогодні особливо гаряче... Під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України. Допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні.

І особливо відзначу 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му й 92-гу окремі механізовану бригади, наших десантників «вісімдесятки», 5-ту окрему штурмову бригаду. Дякую вам, хлопці!

Морпіхи 35-ї, 36-ї бригад, артилеристи 55-ї окремої бригади, 64-го, 66-го окремо гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади – дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину. Усім, хто береже наш кордон. Усім, хто рятує наших людей від поранень, від болю.

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Обовʼязково й окремо я хочу подякувати усім, хто тренує наших воїнів, бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат.

Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі.

Слава всім, хто зараз у бою заради України! Слава Україні!».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва та іранського Корпусу вартових Ісламської революції.

Також Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.