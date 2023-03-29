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Скільки Україні коштує місяць війни: дані Мінфіну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки Україні коштує місяць війни: дані Мінфіну
фото ілюстративне

Марченко заявив, що Україні важливо зібрати цьогоріч заплановані податки

Україна щомісяця витрачає на захист держави від російського вторгнення приблизно 130 млрд грн. При цьому доходи майже в два рази нижче. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Марченко зазначив, що на цей час головне завдання – створити умови для фінансування бюджету. При цьому він нагадав, що Верховна Рада вже підтримала зміни до держбюджету, що дозволить збільшити витрати на захист держави.

«Ключове завдання – створити умови для фінансування військового бюджету (адже держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн на місяць)», – сказав він;

Крім того, міністр вказав, що в поточному році важливо зібрати вже заплановані податки, але українцям не варто очікувати кардинальних змін у податковій сфері.

До слова, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. 

 

 

Теги: війна Мінфін Україна

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