Стала відома остаточна дата спільних закупівель газу для країн ЄС

У ЄС очікують, що перші контракти на спільну закупівлю газу будуть укладені до літа. Російський газ буде виключено із спільних закупівель

Єврокомісія (ЄК) розраховує у квітні зібрати заявки європейських підприємств у рамках спільних закупівель газу відповідно до плану ЄС щодо забезпечення енергетичної незалежності REPowerEU. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє WSJ.

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«Підприємства з усього Європейського союзу реєструють на інтернет-сайті свої заявки на газ. І протягом квітня ми перейдемо до об'єднання цих заявок, щоб міг бути запущений перший тендер. Ми розраховуємо, що зможемо підписати до літа перші контракти щодо постачання, щоб розпочати нашим достроковим закупівлям, і вважаємо, що механізм продовжить функціонувати весь цей рік», – заявив Тім Макфі.

Він пояснив, що Єврокомісія працює з державами-членами та з промисловістю таким чином, щоб мати впевненість, що всі розуміють функціонування цієї системи та можуть у ній брати участь. За його словами, було визначено мінімальні показники за обсягами, і в Єврокомісії вважають, що вже зареєстровані заявки досягнуть цього мінімального рівня.

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Позачергова Рада ЄС з енергетики погодила регламент про спільні закупівлі газу, виключивши з них паливо з РФ.

«Нові правила дозволять державам-членам та енергетичним компаніям спільно закуповувати газ на світових ринках. Об'єднання попиту на рівні ЄС гарантує, що країни Євросоюзу матимуть найкращі важелі впливу, коли справа доходить до купівлі газу на світових ринках, і що держави-члени не будуть конкурувати один з одним у цьому процесі», – йшлося у комюніке за підсумком засідання.

Водночас у документі наголошувалося: «Держави-члени особливо уточнили, що російський газ буде виключено із спільних закупівель». Член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон, виступаючи після цього засідання на прес-конференції, озвучила мінімальний обсяг спільних закупівель газу на 2023 рік.

«У нас є процес, який дозволить нам об'єднати наші потреби через енергетичну платформу ЄС та спільно закупити 13,5 млрд. кубометрів газу наступного року, щоб вчасно поповнити наші сховища», – повідомила єврокомісар.

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Нагадаємо, Україна теж буде залучена у цей процес, адже президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу. Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович також заявив про готовність України придбати через енергетичну платформу ЄС наступної зими близько 2 млрд куб. м газу в рамках спільної закупівлі ресурсу.