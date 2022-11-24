Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні

Кремль наполягає, що обстрілів в Україні зазнають лише цілі, які стосуються військового потенціалу

Росія продовжує шантажувати Україну ракетними ударами

Речник Путіна Дмитро Пєсков заперечує, що Росія завдає ударів по соціальних об’єктах в Україні. Про це він заявив сьогодні, пишуть російські ЗМІ.

«Спеціальна військова операція виконує свої завдання. Ударів по соціальних об'єктах як не було, так і немає. Цьому приділяється особлива увага. А щодо цілей, які прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу, то вони, відповідно, підлягають ураженню», – сказав прессекретар російського диктатора.

Пєсков заявив, що українська влада «може припинити страждання населення», якщо виконає вимоги Росії.

«Керівництво України має всі можливості вивести ситуацію в нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію таким чином, щоб виконати вимоги російської сторони та припинити, відповідно, всі можливі страждання місцевого населення», – додав Пєсков.

Зазначимо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.

Також раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади немає сумніву щодо успіху воєнних дій в Україні.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і «накачування України зброєю» з боку Заходу.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.