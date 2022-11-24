Масований ракетний удар 23 листопада: ЗСУ повідомили деталі

Окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА

За минулу добу російські загарбники завдали по Україні 78 ракетних та 23 авіаударів. Супротивник здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«...Під час масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА «Ланцет» 51 ракету та п’ять зазначених безпілотників Сили оборони України збили», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки 23 листопада по території України зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.