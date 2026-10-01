Трамп оголосив про завершення військової місії США в Іраку

Трамп не хотів, щоб перебування військових США в Іраку стало постійним

США повністю вивели свої війська з Іраку за наказом Трампа

Президент Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що Сполучені Штати повністю завершили виведення свого військового контингенту з Іраку, поклавши край місії з боротьби проти угруповання «Ісламська держава». Про це пише «Главком».

За словами Трампа, впорядкований вивід сил і військової техніки з іракської авіабази Ербіль завершив «дорогу експедицію в пекло». Американський президент наголосив, що на відміну від подій в Афганістані, процес відбувся без втрати особового складу та залишення майна, а рішення повернути війська додому він ухвалив, щоб не допустити перетворення тимчасової присутності на постійну.

У своєму зверненні Трамп назвав цей день перемогою для США та Ірану, а також заявив про вирішальну поразку ІДІЛ, підкресливши, що угруповання було остаточно знищене його адміністрацією.

Окрім цього, президент США позитивно оцінив діяльність нового прем'єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді, назвавши його видатною постаттю та висловивши сподівання на успішне управління країною надалі.

Раніше повідомлялося, що США та Ірак офіційно погодили повне виведення американського військового контингенту з іракської території до 30 вересня. Це рішення завершує 23-річну військову присутність сил США в країні, яка розпочалася у 2003 році з повалення режиму Саддама Хусейна і згодом трансформувалася у місію боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава» (ІДІЛ). Про це за підсумками зустрічі у Білому домі оголосили президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді.

Під час спільного виступу у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що на нинішньому етапі американська військова присутність в Іраку втратила свою необхідність.

Нагадаємо, що американська військова присутність в Іраку тривала 23 роки. Вона розпочалася у березні 2003 року після вторгнення міжнародної коаліції на чолі зі США з метою повалення режиму Саддама Хусейна. Підставою для операції стали заяви про наявність у режиму зброї масового знищення, однак після окупації країни таких арсеналів виявлено не було.

Далі військова кампанія США в Іраку пройшла кілька ключових етапів:

2007 рік – пік американської військової присутності – чисельність контингенту для протидії партизанським та повстанським рухам перевищувала 170 000 військовослужбовців.

2011 рік – перше повне виведення бойових підрозділів за адміністрації Барака Обами, після чого в Іраку лишився мінімальний персонал для охорони дипломатичних місій та координації оборонної допомоги.

2014 рік – повернення військових США на запрошення іракського уряду через стрімку експансію терористів ІДІЛ та фактичний колапс місцевих силових структур.

2021 рік – після розгрому основних сил ІДІЛ США утримували обмежений контингент чисельністю близько 2500 осіб у статусі військових радників та інструкторів.

Повне виведення військ восени означає остаточний перехід Іраку до самостійного забезпечення національної безпеки за підтримки західних партнерів у дипломатичній та фінансовій сферах.