Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
Трамп урочисто відкрив новий дорожни знак
фото: reuters.com

«Я пам'ятатиму цей дивовижний жест до кінця свого життя», – заявив президент США

Президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго,

Ця дорога часто використовується кортежем президента під час поїздок між аеропортом і резиденцією.

Трамп сказав, що він «надзвичайно гордий» цим визнанням.

«Я пам'ятатиму цей дивовижний жест до кінця свого життя», – сказав він, виступаючи на заході, що відбувся в Мар-а-Лаго.

Зміна назви не впливає на офіційні адреси, системи реагування на надзвичайні ситуації чи урядові карти, повідомили місцевим ЗМІ представники окружної комісії.

Раніше у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді.

Також президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни. 

Читайте також:

Теги: дороги Дональд Трамп Флорида президент законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії
Скільки американців підтримують купівлю Гренландії – результати опитування
15 сiчня, 05:18
Мирослав Маринович висловився про референдум в Україні щодо мирної угоди
«Зупинятися не можна». Маринович застеріг українців від схвалення мирної угоди
6 сiчня, 18:17
Полковник СБУ Василь Козак отримав звання Героя України у лютому 2023 року
Зеленський обговорив із Героєм України бачення потенціалу СБУ
5 сiчня, 14:13
СВО проти режиму Мадуро, у разі перемоги Трампа, була передбачувана ще до виборів 2024 року
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
4 сiчня, 10:10
США провели великомасштабну операцію проти Венесуели
Удари по Венесуелі. Мінусів нема
3 сiчня, 13:05
За словами Пєскова, Кремль поки не може оцінити результати переговорів у Флориді
Коли Путін поговорить із Зеленським? Кремль зробив заяву
29 грудня, 2025, 12:05
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 2025, 12:24
Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
23 грудня, 2025, 01:14
Міністр торгівлі США Говард Лутнік спробував пояснити заяви Дональда Трампа про нібито багатократне зниження цін на ліки
Міністр торгівлі США пояснив дивну «математику» Трампа щодо цін на ліки
22 грудня, 2025, 10:05

Соціум

Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон
У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон
Трамп вводить мита для союзників через Гренландію
Трамп вводить мита для союзників через Гренландію
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua