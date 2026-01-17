Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь

«Я пам'ятатиму цей дивовижний жест до кінця свого життя», – заявив президент США

Президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго,

Ця дорога часто використовується кортежем президента під час поїздок між аеропортом і резиденцією.

Трамп сказав, що він «надзвичайно гордий» цим визнанням.

«Я пам'ятатиму цей дивовижний жест до кінця свого життя», – сказав він, виступаючи на заході, що відбувся в Мар-а-Лаго.

Зміна назви не впливає на офіційні адреси, системи реагування на надзвичайні ситуації чи урядові карти, повідомили місцевим ЗМІ представники окружної комісії.

Раніше у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді.

Також президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни.