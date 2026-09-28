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Демократи підготували план перевірок бізнесу Трампа – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Демократи підготували план перевірок бізнесу Трампа – Reuters
Бізнес Трампа та його родини потрапив під приціл демократів
фото: Getty Images

Після виборів під прицілом Конгресу можуть опинитися криптобізнес родини президента, корпоративні донори та угоди Джареда Кушнера

Демократи у США можуть розпочати серію розслідувань щодо бізнесових угод президента Дональда Трампа та його родини, якщо після проміжних виборів у листопаді отримають контроль над Палатою представників або Сенатом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, демократи розглядають одразу кілька потенційних напрямків майбутніх перевірок. Серед них – бізнесові угоди родини Трампа та корпоративні донори, які фінансували будівництво бальної зали президента.

Отримання контролю хоча б над однією з палат Конгресу дозволить демократам активніше використовувати повноваження для отримання документів та виклику представників компаній. За оцінкою співрозмовників Reuters, окремі розслідування можуть розпочатися вже в лютому.

Одним із потенційних об'єктів уваги можуть стати пов'язані з Трампом криптовалютні компанії. Також демократи придивляються до венчурної компанії 1789 Capital, пов'язаної із сином президента Дональдом Трампом-молодшим.

Водночас остаточного переліку майбутніх розслідувань наразі немає.

Окрему увагу демократи можуть приділити діяльності Джареда Кушнера – зятя Дональда Трампа та керівника інвестиційної компанії Affinity Partners.

Представник демократів Джеймі Раскін заявив, що Конгрес може зацікавитися угодами компанії Кушнера з урядами країн Близького Сходу. Йдеться, зокрема, про Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Ще одним можливим напрямком перевірок є діяльність компанії Vulcan Elements, яка працює з рідкісноземельними ресурсами. Раскін звернув увагу на позику Пентагону в розмірі $620 млн, надану стартапу приблизно через три місяці після інвестиції фонду 1789 Capital.

Також увагу демократів привернула нафтова та газова галузь. Сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус оприлюднив звіт, у якому заявив, що компанії галузі отримали податкові пільги, субсидії та послаблення екологічних норм після пожертв на президентську кампанію Трампа у 2024 році.

У Білому домі розкритикували перспективу проведення таких розслідувань. Речниця адміністрації президента Олівія Уельс заявила Reuters, що демократи нібито зосередилися на протидії політиці Трампа замість питань, важливих для американців.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер своєю чергою заявив, що демократи можуть зіткнутися з негативною реакцією виборців, якщо зосередяться на Трампі та його бізнесі.

Якщо Демократична партія отримає контроль над Сенатом, сенатор Річард Блюменталь заявив про намір використовувати повноваження щодо видачі повісток.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Їхні результати визначать, яка партія контролюватиме Палату представників і Сенат.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити по $5 тис. кожному дорослому американцю, якщо Республіканська партія за підсумками проміжних виборів збереже контроль над обома палатами Конгресу.

Про масштабні виплати Трамп заявив під час з'їзду Республіканської партії у Далласі. Президент назвав їх «дивідендами Трампа» та порівняв із виплатами, які успішні компанії розподіляють між своїми акціонерами.

Можливість виплат президент пов'язав з економічними результатами США. Водночас Трамп не представив детального механізму реалізації ініціативи та не пояснив, звідки федеральний уряд отримає необхідні кошти.

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Теги: США вибори у США Дональд Трамп

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