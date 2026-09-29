Рубіо заявив про іноземний слід в інциденті біля бази США у Британії

Рубіо зазначив, що додаткова інформація про інцидент з’явиться найближчими днями

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі Повітряних сил США у британському Фейрфорді причетний «іноземний суб’єкт». Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

Рубіо зазначив, що додаткова інформація про цей інцидент з’явиться найближчими днями.

«Те, що могло статися у Великій Британії у вихідні, – це дуже серйозна ситуація. У ній, безсумнівно, причетний іноземний суб’єкт», – сказав Рубіо.

Держсекретар додав, що США дуже серйозно ставляться до таких спроб: «І у випадку, наприклад, з Іраном, який відкрито погрожував атакувати американські інтереси по всьому світу, ми завжди будемо ставитися до цього дуже серйозно».

Нагадаємо, у Великій Британії поліція затримала п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Затриманих спершу підозрювали в порушенні законодавства про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту. Їх відпустили під заставу.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом надати нову інформацію щодо п’яти чоловіків, затриманих поблизу бази ВПС США RAF Fairford у Великій Британії.

Згодом Дональд Трамп висловив здивування та незгоду з рішенням британської влади звільнити під заставу п'ятьох громадян Великої Британії, затриманих за підозрою у підготовці нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд, яку США використовують для ударів по Ірану.