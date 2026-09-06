Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів
фото: Офіс президента

Зміцнення позицій України на фронті дозволить впевненіше почуватися під час переговорів із Росією, упевнений президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські та американські партнери відзначають посилення України на полі бою. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, інформує «Главком».

«Дійсно, відзначають усі – зараз без деталей, ми про це проговорили з американською стороною, з європейською – ми посилилися на полі бою. І це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, і, безумовно, з російською стороною», – сказав президент

Зеленський наголосив, що Україна за останні 10-12 місяців зміцнила свої позиції на полі бою.

«Ми посилились на полі бою і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад. Я вважаю, після виборів у Росії буде мобілізація виключно для цього напрямку», – зазначив президент.

За його словами, Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів, однак РФ наразі не демонструє достатньої готовності до конкретного переговорного формату.

«Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери, і ми подивимося, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат», – сказав глава держави.

Раніше спецпредставник США Джаред Кушнер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським та Стівом Віткоффом заявив, що припинення військових дій в Україні до настання зими є вкрай складним завданням, проте міжнародна дипломатія докладає всіх зусиль для досягнення цього результату. 

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами президента, протягом дня відбулося три раунди переговорів. До одного з них долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки для України, територіальне питання, посилення протиповітряної оборони та економічне відновлення держави після завершення війни.

Кушнер також заявив, що президент США Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За словами представника американського президента, метою Вашингтона стало не лише припинення бойових дій, а створення умов для тривалого миру.

Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де понад три години провели на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася без оголошення про суттєві домовленості.

Читайте також:

Теги: росія дипломатія Європа Володимир Зеленський ворог переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у Ростові
Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники
Сьогодні, 05:27
У 2000-х роках пропагандист був ведучим телеканалу ICTV, який належить бізнесмену Віктору Пінчуку
Ключового російського пропагандиста прибрали з ефіру федерального каналу
31 серпня, 12:38
Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів
Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета
30 серпня, 19:33
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
30 серпня, 06:03
Наслідки вибуху автомобіля з російським підполковником у Санкт-Петербурзі
Названо ім'я підполковника, підірваного в Петербурзі. Як він пов'язаний із війною проти України?
28 серпня, 13:42
Пєсков відреагував на удари по торговельній та економічній інфраструктурі РФ
Пєсков недолуго виправдав атаки на Україну та вдався до нових погроз
27 серпня, 10:35
Росія атакувала склад «Еко Маркет»
Росія атакувала склад «Еко Маркет»: що буде з роботою магазинів
20 серпня, 18:45
Шлях до переговорів із Росією може пролягати не через більші поступки їй, а через більшу силу України
Зробити війну невигідною для Путіна – нова формула миру для України
18 серпня, 19:06
У Кривому Розі після серії вибухів у місті спостерігалося задимлення
Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою Київ, Кривий Ріг та Кременчук
16 серпня, 03:00

Події в Україні

США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими
Операція «Карфаген»: суд арештував посадовця Офісу генпрокурора та призначив заставу
Операція «Карфаген»: суд арештував посадовця Офісу генпрокурора та призначив заставу
Вулиця завалена уламками бетону, склом тагіллям: Філатов розповів про наслідки атаки на Дніпро
Вулиця завалена уламками бетону, склом тагіллям: Філатов розповів про наслідки атаки на Дніпро
Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України
Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України
Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ
Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
111K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
88K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua