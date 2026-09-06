США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський

Зміцнення позицій України на фронті дозволить впевненіше почуватися під час переговорів із Росією, упевнений президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські та американські партнери відзначають посилення України на полі бою. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, інформує «Главком».

«Дійсно, відзначають усі – зараз без деталей, ми про це проговорили з американською стороною, з європейською – ми посилилися на полі бою. І це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, і, безумовно, з російською стороною», – сказав президент

Зеленський наголосив, що Україна за останні 10-12 місяців зміцнила свої позиції на полі бою.

«Ми посилились на полі бою і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад. Я вважаю, після виборів у Росії буде мобілізація виключно для цього напрямку», – зазначив президент.

За його словами, Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів, однак РФ наразі не демонструє достатньої готовності до конкретного переговорного формату.

«Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери, і ми подивимося, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат», – сказав глава держави.

Раніше спецпредставник США Джаред Кушнер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським та Стівом Віткоффом заявив, що припинення військових дій в Україні до настання зими є вкрай складним завданням, проте міжнародна дипломатія докладає всіх зусиль для досягнення цього результату.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами президента, протягом дня відбулося три раунди переговорів. До одного з них долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки для України, територіальне питання, посилення протиповітряної оборони та економічне відновлення держави після завершення війни.

Кушнер також заявив, що президент США Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За словами представника американського президента, метою Вашингтона стало не лише припинення бойових дій, а створення умов для тривалого миру.

Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де понад три години провели на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася без оголошення про суттєві домовленості.