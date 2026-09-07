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Економічний тиск США може змусити Іран піти на поступки у війні – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Економічний тиск США може змусити Іран піти на поступки у війні – Reuters
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
фото: Reuters

США сподіваються, що труднощі змусять Іран розблокувати прохід через Ормузьку протоку

Через пів року війни проти США Іран опинився під безпрецедентним економічним тиском, який може змусити Тегеран погодитися на вимоги Вашингтона, недосяжні військовим шляхом. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Американська морська блокада та жорсткі санкції істотно обмежили експорт іранської нафти, ускладнили доступ до іноземної валюти та викликали суттєве напруження в економіці країни. У США розраховують, що такі обмеження змусять Іран розблокувати прохід через Ормузьку протоку.

Спроби Тегерана спровокувати глобальну економічну кризу шляхом блокування судноплавства не дали очікуваного результату, оскільки світові енергетичні ринки швидко адаптувалися завдяки альтернативним постачанням.

Попри те, що іранська сторона поки утримує свої вимоги щодо скасування санкцій та розблокування активів, погіршення ситуації в країні, дефіцит палива й пшениці та загроза нових масштабних протестів змушують іранських лідерів шукати нові формули компромісу через міжнародних посередників.

Як відомо, іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану. 

Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розробляє нову післявоєнну стратегію, покликану визначити підхід США на Ближньому Сході після закінчення війни з Іраном та на останні два роки його президентського терміну. 

За даними Axios, план перебуває на ранній стадії розробки, а на його остаточне формування знадобиться ще кілька тижнів.

Теги: США Іран війна

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