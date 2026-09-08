Премʼєра серіалу «Дроп: Снігопад. Сага»: подробиці продовження кримінального хіта

Ванда Белл та Леон Сіммонс повертаються до своїх ролей

Сьогодні, 8 вересня, виходить новий серіал «Дроп: Снігопад. Сага», який є довгоочікуваним продовженням кримінальної драми «Снігопад». Старі герої повертаються на екрани, але у новому сюжеті. Детальніше про новий серіал у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

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Новий серіал «Дроп: Снігопад. Сага»

Дата виходу: 8 вересня

8 вересня Платформа: FX / Hulu, Disney+ на міжнародних ринках

FX / Hulu, Disney+ на міжнародних ринках Жанр: кримінальна драма, музична драма

кримінальна драма, музична драма У ролях: Гейл Бін, Ісая Джон, Асанте Блекк, Пейтон Алекс Сміт, Брендон Майкл Сміт, Сіммі «Бадді» Сімс III

«Дроп: Снігопад. Сага» це спін-оф серіалу «Снігопад». Нова історія розгорнеться у Лос-Анджелесі 1990-х років після крекової епідемії. Водночас на Західному узбережжі буде розвиватися музична індустрія. Зокрема, сюжет різко розвернеться від наркоторгівлі до реп-бізнесу.

У кадрі зʼявляються знайомі обличчя, зокрема Ванда Белл та Леон Сіммонс, яких зіграють актори Гейл Бін та Ісая Джон. Саме Ванда спробує змінити культуру США 1990-х за допомогою музики та збере команду талановитих артистів. Однак реалії та правила вулиць Америки, про які глядачі чули у «Снігопаді», нагадають головним героям про себе.

The Drop: A Snowfall Saga

Новий серіал створив сценарист Малкольм Спеллман, виконавчі продюсери «Снігопада» Дейв Андрон, а також Томас Шламме, Джулі ДеДжой, Майкл Лондон, Тревор Енгельсон та Пол Гарнс. Перший сезон «Дроп: Снігопад. Сага» виходить у вівторок, 8 вересня, на платформах FX та Hulu. Наступні серії також виходитимуть щовівторка.

Подробиці оригінального «Снігопаду»

Перший сезон серіалу «Снігопад» вийшов на платформі FX у 2017 році. За сюжетом, у 1980-х роках Лос-Анджелес потерпав від крекової епідемії. Усього вийшло шість сезонів, до яких увійшли 60 серій.

Серіал закінчився, але отримав продовження в іншому всесвіті з головними героями Вандою та Леоном. Тож у новому серіалі фокус сюжету зміститься з наркобізнесу на музичну індустрію Лос-Анджелеса.

Головні герої серіалу «Дроп: Снігопад. Сага»

Гейл Бін

Гейл Бін та Ісая Джон в серіалі «Дроп: Снігопад. Сага» фото: Іnstagram.com/gail__bean

Акторка Гейл Бін повертається до ролі Ванди Белл, героїні «Снігопаду», та прагне побудувати карʼєру у світі західного хіп-хопу. Відома за фільмами «Втрачений рай», «Несподіване», «Експеримент «Офіс»» та «Урок фортепіано», а також серіалом «P-Valley».

Ісая Джон

Ісая Джон з Гейл Бін повернулися до своїх ролей у серіалі «Дроп: Снігопад. Сага» фото: Іnstagram.com/gail__bean

Актор Ісая Джон знову постає в образі Леона Сіммонса, який намагатиметься остаточно залишити кримінальне минуле. Найбільшу популярність йому принесла роль Леона у «Снігопаді». Також знімався у фільмах «Дивергент 2: Інсургент», «Перукарня 3» та «Весь день і всю ніч».

Асанте Блекк

Актор Асанте Блекк зіграє Ламара Кінсі, кузена Ванди фото: Іnstagram.com/latimes_entertainment

Актор Асанте Блекк зіграє Ламара Кінсі, кузена Ванди, з яким вона планує займатися розвитком реп-бізнесу. Найбільше відомий за серіалами «Коли вони нас бачать» і «Це ми».

Пейтон Алекс Сміт

Пейтон Алекс Сміт зіграє Джеймса Кінсі, ще одного кузена Ванди (на фото ліворуч) з Асанте Блеком фото: Іnstagram.com/peytonalexsmith

Актор Пейтон Алекс Сміт зіграє Джеймса Кінсі, ще одного кузена Ванди, який разом із Ламаром опиняється у світі музики та вуличної політики Лос-Анджелеса. Глядачі можуть знати його за серіалами «Спадок», «The Quad» та «All American: Homecoming», а також фільмами «Середня школа «Картер»», «Детройт» та «Аутсайдери».

Брендон Майкл Сміт

Брендон Майкл Сміт зіграє Дарріла «DG» Гранта фото: Іnstagram.com/brandonsmithceo

Актор Брендон Майкл Сміт зіграє Дарріла DG Гранта, колишнього торговця наркотиками, який перетворився на власника музичного лейблу. У нього Ванда буде проходити стажування. Сміт відомий за фільмами «Другий шанс», «Це все вона», «Історія Рона Кларка» та іншими.

Сіммі «Бадді» Сімс III

Сіммі Сімс III, відомий як Buddy зіграє репера Артилері фото: Іnstagram.com/buddy

Репер і актор Сіммі Сімс III, відомий як Buddy зіграє репера Артилері, місцевого репера, який має проблеми із законом. Мав епізодичні ролі в низці стрічок.

Нагадаємо, 3 вересня вийшов другий сезон серіалу «Джентельмени». Історія Едді Горнімана та його спадку із секретом отримала продовження. «Джентельмени» – це історія, яка розповідає про аристократа Едді Горнімана, який неочікувано отримав батьків маєток. Однак разом із цим йому дістався сімейний бізнес, наркоімперія. Разом із цим йому дісталися таємниці, кримінальні проблеми та цілий світ незаконної торгівлі.