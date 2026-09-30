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Велика Британія заявила про «вагомі докази» причетності Ірану до інциденту на авіабазі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Велика Британія заявила про «вагомі докази» причетності Ірану до інциденту на авіабазі
Бернем: Є вагомі ознаки того, що Іран відіграв роль у тому, що сталося на авіабазі
фото: Reuters

Розслідування ще триває

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про наявність вагомих ознак того, що Іран відіграв роль у спробі нападу на авіабазу ВПС Ферфорд на заході Англії, яку використовують американські військові для вильотів бомбардувальників B-1. Про це пише «Главком» із посиланням ан CNN.

Наразі інцидент є предметом складного та серйозного поліцейського розслідування, яке британська сторона проводить у тісній співпраці з колегами зі США. Звинувачення на адресу Тегерана також підтвердив державний секретар США Марко Рубіо, тоді як посольство Ірану в Лондоні категорично заперечує та засуджує будь-які повідомлення про причетність країни до цієї змови.

У межах розслідування поблизу бази було заарештовано п'ятьох громадян Великої Британії віком від 23 до 25 років, у фургонах яких виявили бензин, проте вибухових пристроїв знайдено не було. Згодом підозрюваних звільнили під заставу на найсуворіших умовах, що викликало критику з боку президента США Дональда Трампа. Бернем запевнив громадськість та американську владу у повній впевненості щодо дій британських служб безпеки.

Додаткову таємницю навколо інциденту поглибили деталі про те, що один із підозрюваних зателефонував на номер екстреної служби 999 за годину до того, як місцева фермерка повідомила про чоловіків у масках біля бази. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи був цей дзвінок проявом паніки, чи частиною спланованого задуму, а контртерористична поліція продовжує слідчі дії.

Нагадаємо, у Великій Британії поліція евакуювала близько 85 домогосподарств у селі Велфорд після затримання п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Затриманих спершу підозрювали в порушенні законодавства про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту. 

Як відомо, Дональд Трамп висловив здивування та незгоду з рішенням британської влади звільнити під заставу п'ятьох громадян Великої Британії, затриманих за підозрою у підготовці нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд, яку США використовують для ударів по Ірану. 

Теги: Іран США Велика Британія Енді Бернем

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