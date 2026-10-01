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Politico: США виключили ключових союзників із зустрічі членів НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: США виключили ключових союзників із зустрічі членів НАТО
США проводять окремі зустрічі з союзниками по НАТО
фото з відкритих джерел

Деякі з найбільших європейських держав не були запрошені на зустріч під керівництвом Пентагону для обговорення НАТО

Білий дім вирішив сформувати обмежене коло союзників для обговорення майбутньої трансформації НАТО, залишивши поза грою низку ключових європейських держав. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Зустріч робочої групи під керівництвом чиновника Пентагону Елбріджа Колбі має відбутися в Польщі, однак запрошення не отримали такі ключові країни альянсу, як Велика Британія, Франція та держави Балтії. Подібний вибірковий підхід викликав хвилю обурення та занепокоєння серед дипломатів, які побоюються, що Вашингтон грає у фаворитизм і створює внутрішній розкол у період загострення безпекових загроз.

Поштовхом до створення так званого «списку обраних» стала жорстка критика альянсу з боку Дональда Трампа та посадовців оборонного відомства США через відмову окремих партнерів виконувати вимоги щодо зростання військових бюджетів та підтримки американських ініціатив.

Водночас країни, які увійшли до так званої «Бергенської групи» – зокрема Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди – переконують, що їхні закриті консультації мають на меті не підірвати єдність альянсу, а напрацювати нові рішення для зміцнення усієї європейської оборони. Попри це, навіть серед запрошених учасників лунають застереження, що поділ союзників за ступенем лояльності створює серйозну екзистенційну загрозу для безпеки континенту.

Раніше повідомлялося, що постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії в Айові за участю Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте заявив про необхідність наявності у союзників більш потужного арсеналу та більших військових можливостей. 

За словами дипломата, оборонні спроможності європейських партнерів виявилися виснаженими через «ілюзорні мирні дивіденди» після розпаду СРСР, через що вони наразі не мають достатніх ресурсів для виконання необхідних завдань.

Теги: США НАТО Європа

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