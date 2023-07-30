Головна Думки вголос Олександр Невзоров
search button user button menu button
Олександр Невзоров Журналіст

Побут і звичаї путінських орків

glavcom.ua
Окупанти розкрили важливу таємницю про учасників війни проти України

«Учасники СВО – найкращі люди РФ»

Невигадливе (чисто російське) відео. Побут і звичаї путінських орків.

Важко сказати, хто тут тупіший і гидкіший. Чи то «командир-мордобоєць», який дав ляща п'яному дрищу, чи алкоголіки, що приперлися в Україну за «покликом Батьківщини».

Зрозуміло, що «людський російський матеріал», що спалюється в топці війни, відсотків на 80 – такої ж якості, як дрищі і бугай.
Але навіщо видавати ці важливі таємниці?

Особливої пікантності набуває відома ініціатива держдуми – «створити генетичний банк учасників СВО, так як це найкращі люди країни».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Сумам
Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
Сьогодні, 09:17
Ворог випустив 44 снаряди по Херсону
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
Сьогодні, 09:05
Уламок російського дрону, який збили українські захисники
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією
Сьогодні, 08:11

Олександр Невзоров

Побут і звичаї путінських орків
Побут і звичаї путінських орків
Ердоган принизив Росію
Ердоган принизив Росію
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
Смерть доньки Дугіна: путіністи зрозуміли, що банкет закінчується
Смерть доньки Дугіна: путіністи зрозуміли, що банкет закінчується
Якби план Кремля вдався, то вся Україна стала б однією великою Бучею
Якби план Кремля вдався, то вся Україна стала б однією великою Бучею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
55K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
27K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
18K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
13K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту