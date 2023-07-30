«Учасники СВО – найкращі люди РФ»

Невигадливе (чисто російське) відео. Побут і звичаї путінських орків.

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Важко сказати, хто тут тупіший і гидкіший. Чи то «командир-мордобоєць», який дав ляща п'яному дрищу, чи алкоголіки, що приперлися в Україну за «покликом Батьківщини».

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Зрозуміло, що «людський російський матеріал», що спалюється в топці війни, відсотків на 80 – такої ж якості, як дрищі і бугай.

Але навіщо видавати ці важливі таємниці?

Особливої пікантності набуває відома ініціатива держдуми – «створити генетичний банк учасників СВО, так як це найкращі люди країни».