Побут і звичаї путінських орків
«Учасники СВО – найкращі люди РФ»
Невигадливе (чисто російське) відео. Побут і звичаї путінських орків.
Важко сказати, хто тут тупіший і гидкіший. Чи то «командир-мордобоєць», який дав ляща п'яному дрищу, чи алкоголіки, що приперлися в Україну за «покликом Батьківщини».
Зрозуміло, що «людський російський матеріал», що спалюється в топці війни, відсотків на 80 – такої ж якості, як дрищі і бугай.
Але навіщо видавати ці важливі таємниці?
Особливої пікантності набуває відома ініціатива держдуми – «створити генетичний банк учасників СВО, так як це найкращі люди країни».
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