Головна Світ Політика
search button user button menu button

Африканські лідери їдуть до Путіна: яких дій від них очікують США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Африканські лідери їдуть до Путіна: яких дій від них очікують США
Саміт «Росія – Африка» запланований на 26 липня
фото з відкритих джерел

США сподіваються, що африканські лідери піднімуть у РФ питання зерна

Держсекретар США Ентоні Блінкен сподівається, що на саміті з африканськими лідерами, який відкривається в Санкт-Петербурзі в четвер, вони вимагатимуть від російського президента відповідей на питання про те, хто влаштував світову зернову кризу, від якої найбільше страждають найбідніші країни. Про це Блінкен сказав під час візиту у Нову Зеландію, повідомляє BBC.

«Вони (лідери африканських країн – ред.) точно знають, хто винен у поточній ситуації. Я очікую, що Росія чітко почує це від наших африканських партнерів», – зазначив Блінкен.

Нагадаємо, з 17 липня, коли Росія призупинила участь в зерновій угоді, яка забезпечувала безпечний експорт продовольства з українських морських портів. Ф'ючерси на пшеницю на біржі Чикаго подорожчали на 20%.

«Справа не лише у виході з угоди. Що вони зробили з того часу, як вийшли? Вони неодноразово бомбардували порти Одеси. Вони встановлювали міни у Чорному морі. Вони однозначно загрожували судноплавству. Це надсилає дуже чіткий сигнал», – зауважив Блінкен.

Росія повідомляла, що на саміті будуть присутні делегації 49 африканських країн, але лише 17 глав держав. У 2019 році, на минулому подібному заході, їх було 45.

Нагадаємо також, що Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор злякався, що його можуть заарештувати в ПАР, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Читайте також: Справжні союзники Африки – у Києві, не в Москві
Теги: росія США війна путін зерно Україна Африка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через формат зернової угоди Росія фактично узаконила «право піратства» на морі
Вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – ЗМІ
Вчора, 16:50
Ціни на зерно у світі зростуть на 10-15%
Як вихід Росії з зернової угоди вплине на ціни: прогноз МВФ
Вчора, 04:26
Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства
Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди
25 липня, 16:34

Політика

Африканські лідери їдуть до Путіна: яких дій від них очікують США
Африканські лідери їдуть до Путіна: яких дій від них очікують США
Прем’єр Ірландії зробив гучну заяву щодо смерті Путіна
Прем’єр Ірландії зробив гучну заяву щодо смерті Путіна
Дежпереворот у Нігері: військові заявили про повалення президента
Дежпереворот у Нігері: військові заявили про повалення президента
Вірменія відмовилася від участі у ядерних навчаннях ОДКБ
Вірменія відмовилася від участі у ядерних навчаннях ОДКБ
Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16
Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16
Воєнні злочини Росії в Україні: ЗМІ дізналися про таємний наказ Байдена
Воєнні злочини Росії в Україні: ЗМІ дізналися про таємний наказ Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
41K
Про солдатів, що сидять у тилу
25K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
23K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
21K
УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ
18K
«За вбивство менше дають». Держава змінює підходи до колаборантів

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту