Африканські лідери їдуть до Путіна: яких дій від них очікують США

США сподіваються, що африканські лідери піднімуть у РФ питання зерна

Держсекретар США Ентоні Блінкен сподівається, що на саміті з африканськими лідерами, який відкривається в Санкт-Петербурзі в четвер, вони вимагатимуть від російського президента відповідей на питання про те, хто влаштував світову зернову кризу, від якої найбільше страждають найбідніші країни. Про це Блінкен сказав під час візиту у Нову Зеландію, повідомляє BBC.

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«Вони (лідери африканських країн – ред.) точно знають, хто винен у поточній ситуації. Я очікую, що Росія чітко почує це від наших африканських партнерів», – зазначив Блінкен.

Нагадаємо, з 17 липня, коли Росія призупинила участь в зерновій угоді, яка забезпечувала безпечний експорт продовольства з українських морських портів. Ф'ючерси на пшеницю на біржі Чикаго подорожчали на 20%.

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«Справа не лише у виході з угоди. Що вони зробили з того часу, як вийшли? Вони неодноразово бомбардували порти Одеси. Вони встановлювали міни у Чорному морі. Вони однозначно загрожували судноплавству. Це надсилає дуже чіткий сигнал», – зауважив Блінкен.

Росія повідомляла, що на саміті будуть присутні делегації 49 африканських країн, але лише 17 глав держав. У 2019 році, на минулому подібному заході, їх було 45.

Нагадаємо також, що Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор злякався, що його можуть заарештувати в ПАР, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.