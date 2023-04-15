Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
Новозеландця Кейн Та Тая, який воював в Україні, поховали у Новій Зеландії
фото: журналістка Марія Старожицька та режисерка Анастасія Старожицька

У Новій Зеландії попрощалися із захисником України

У Новій Зеландії на честь загиблого воїна Кейн Те Тая з позивним «Черепаха» під час похорону виконали бойовий танок гака маорі. 

Танок під час похорону Кейн Те Тая зафільмували українська журналістка Марія Старожицька та її донька режисерка Анастасія Старожицька.

Новозеландець Кейн Та Тай з перших днів війни перебував на території України: допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території. Десять років він був військовослужбовцем у Новій Зеландії, а з початком повномасштабного вторгнення доєднався до Міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу Вугледару.

4 фото
На весь екран
фото: журналістка Марія Старожицька та її донька Анастасія Старожицька

У кінці березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про смерть воїна. У Кейн Те Тая залишилася 12-ти річна донька.

Нагадаємо, що нещодавно повідомили про загибель у боях двох громадян Сполучених Штатів, які захищали Україну від російських окупантів.

 

Теги: ЗСУ Нова Зеландія окуповані території смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росіяни не повірили у витік документів і вважають його інформаційною операцією»
Витік секретної інформації. США не вірять в контрнаступ ЗСУ?
13 квiтня, 18:27
В’ячеслав Воробйов: Росіяни не бережуть не тільки свій особовий склад, а й дрони
Аеророзвідник В’ячеслав Воробйов: Геймеру достатньо півтора місяця, аби стати оператором дрона
16 березня, 13:00
Загибель Романа Іваненка – це вже друга втрата команди «Наш формат» у цій війні
Актори «Ліги сміху» про загиблого колегу Романа Іваненка: Носив могоричі, щоб взяли на фронт
6 квiтня, 12:48
Відвів несправний літак від Вінниці. Пілот Karaya підписав ракету, якою збив ворожий дрон
Відвів несправний літак від Вінниці. Пілот Karaya підписав ракету, якою збив ворожий дрон
28 березня, 14:00
На Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік із місця аварії
На Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік із місця аварії
2 квiтня, 15:47
Боєць Національної гвардії Віталій Мерінов воював на Донеччині
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
31 березня, 09:26
Окупанти встановлюють на окупованих територіях «зуби дракона»
Ворог облаштовує фортифікаційні споруди на окупованих територіях. «Південь» відреагував
10 квiтня, 21:43
ЗСК вразиди радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби ворога
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
13 квiтня, 18:30
Передача тіл полеглих українських оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції
Україна повернула тіла 82 загиблих військовослужбовців
Вчора, 12:05

Події в Україні

У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)
Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)
Азовсталь віддали на розграбування – Андрющенко
Азовсталь віддали на розграбування – Андрющенко
У Маріуполі прогриміли потужні вибухи: відео з місця «бавовни»
У Маріуполі прогриміли потужні вибухи: відео з місця «бавовни»
Стало відомо, коли Україна отримає комплекси ППО Patriot
Стало відомо, коли Україна отримає комплекси ППО Patriot
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
26K
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
21K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
14K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
14K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту