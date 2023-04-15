У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України

Новозеландця Кейн Та Тая, який воював в Україні, поховали у Новій Зеландії

У Новій Зеландії попрощалися із захисником України

У Новій Зеландії на честь загиблого воїна Кейн Те Тая з позивним «Черепаха» під час похорону виконали бойовий танок гака маорі.

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Танок під час похорону Кейн Те Тая зафільмували українська журналістка Марія Старожицька та її донька режисерка Анастасія Старожицька.

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Новозеландець Кейн Та Тай з перших днів війни перебував на території України: допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території. Десять років він був військовослужбовцем у Новій Зеландії, а з початком повномасштабного вторгнення доєднався до Міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу Вугледару.

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фото: журналістка Марія Старожицька та її донька Анастасія Старожицька

У кінці березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про смерть воїна. У Кейн Те Тая залишилася 12-ти річна донька.

Нагадаємо, що нещодавно повідомили про загибель у боях двох громадян Сполучених Штатів, які захищали Україну від російських окупантів.