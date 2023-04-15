У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
У Новій Зеландії попрощалися із захисником України
У Новій Зеландії на честь загиблого воїна Кейн Те Тая з позивним «Черепаха» під час похорону виконали бойовий танок гака маорі.
Танок під час похорону Кейн Те Тая зафільмували українська журналістка Марія Старожицька та її донька режисерка Анастасія Старожицька.
Новозеландець Кейн Та Тай з перших днів війни перебував на території України: допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території. Десять років він був військовослужбовцем у Новій Зеландії, а з початком повномасштабного вторгнення доєднався до Міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу Вугледару.
У кінці березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про смерть воїна. У Кейн Те Тая залишилася 12-ти річна донька.
Нагадаємо, що нещодавно повідомили про загибель у боях двох громадян Сполучених Штатів, які захищали Україну від російських окупантів.
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