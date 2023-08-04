Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
Росія вимушено переглядає свій оборонний бюджет, бо грошей уже не вистачає
Влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік. Про це пише Reuters із посиланням на закриті матеріали уряду про виконання видатків скарбниці.
Підрахунки Reuters на основі документа показали, що Росія витратила на оборону 19,2% за перші шість місяців від усіх спочатку запланованих бюджетних витрат на 2023 рік у цілому.
Зокрема у першій половині 2023 року Росія витратила на оборону 12%, або 600 мільярдів рублів, більше, ніж 4,98 трильйона рублів ($54 млрд), які вона спочатку планувала на 2023 рік.
За перші півроку витрати на оборону склали 5,59 трлн. рублів, або 37% від усіх витрачених бюджетом грошей, пише агентство. При цьому в закон про бюджет на рік було закладено 4,91 трлн. рублів за статтею «національна оборона» — в 1,5 рази більше, ніж роком раніше. Бюджетний план Росії передбачає 17,1% від загального обсягу витрат на «Національну оборону».
Новий план річних витрат на оборону становить 9,7 трлн рублів, або $102 млрд за поточним курсом, пише Reuters. Це майже вдвічі більше, ніж планувалося спочатку, і становить третину всіх закладених до бюджету витрат – 29,06 трлн.
Для порівняння: на соціальне забезпечення населення, включаючи виплати пенсій та допомоги, у федеральному бюджеті закладено 7,343 трлн рублів (тобто на чверть менше від оновленого плану витрат на оборону). Асигнування на підтримку національної економіки мають становити 3,5 трлн рублів (втричі менше), на освіту – 1,3 трлн (у 7,5 разів менше).
Сумарно за перше півріччя бюджет витратив – на 2,44 трлн рублів більше, ніж роком раніше. При цьому 97% додаткових витрат пішли на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею статті. Тільки на зарплати військовій владі витратили майже 1 трлн рублів за січень червень – на 543 млрд більше, ніж за той же період минулого року, порівнює даними Reuters.
Як підсумок: частка військових видатків у бюджеті досягла максимуму за весь час доступної статистики. У період з 2011 до 2022 року Росія витрачала на оборону від 14% до 23% бюджету країни.
При цьому бюджетний дефіцит країни-аресора становить приблизно $28 млрд – ця цифра посилюється падінням доходів від експорту.
Російський Мінфін більше року тому перестав публікувати у щомісячному звіті про виконання федерального бюджету дані про витрати за конкретними розділами, пояснивши це загрозою додаткових західних санкцій. А у червні цього року влада закрила останні публічні дані про бюджетні витрати з єдиного порталу Електронний бюджет, куди стікалася актуальна інформація rазначейства.
Останні опубліковані Мінфіном дані показали, що тільки за січень-лютий на оборону було витрачено 2 трлн. Станом на кінець травня статистика відомства зафіксувала 10-кратний стрибок секретних витрат – до 3,9 трлн рублів.
Нагадаємо, 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації українських сил. Пошкоджений унаслідок спецоперації СБУ російський десантний корабель «Оленєгорский горняк», збудований у польському Гданську, увійшов до складу російського флоту у 1976 році. До 1977 року мав найменування «СДК-91», далі – «БДК-91», а вже з 7 травня 2000 року носить найменування «Оленєгорский горняк». Про це повідомляє ресурс «Флот».
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