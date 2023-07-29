Пекін образився на Японію, після заяви про збільшення військової загрози Китаю

У «Білій книзі» зазначається, що загальний військовий баланс між Китаєм і Тайванем «стрімко зміщується» на користь Пекіна

В Японії заявили, що зростання військової агресії Китаю становить «безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик». В Пекіні образились на це. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Китаю.

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Коментуючи нову версію «Білої книги» Японії з питань оборони, речник міністерства національної оборони КНР Тан Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни.

Зокрема в «Білій книзі» зазначається, що загальний військовий баланс між Китаєм і Тайванем «стрімко зміщується» на користь Пекіна. Кафей, зі свого боку, дорікнув Токіо в тому, що Японія нібито «постійно втручається у внутрішні справи Китаю, порушує основні норми міжнародних відносин й загострює напружену ситуацію в районі Тайванської протоки».

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«Ми закликаємо японську сторону винести глибокий урок з історії, відмовитися від безвідповідальних слів і вчинків, відмовитися від конфронтаційного мислення, сформувати правильне сприйняття Китаю, виконувати свої обіцянки з таких важливих питань, як Тайвань, бути обачною у своїх словах і діях у військовій і безпековій сферах, а також сприяти поверненню двосторонніх відносин у правильне русло шляхом практичних дій», – додав речник.

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом нібито знову опиниться під контролем Пекіна. Острів, зі свого боку, вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Зокрема, Китай уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню. У ході тренувань військові КНР у тому числі відпрацьовують завдання ударів та оточення острова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден до середини серпня підпише указ про обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.

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До слова, Китай і досі мовчить з приводу звільнення міністра закордонних справ Цінь Гана. Він зник на місяць, а потім був раптово звільнений з посади.