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Пекін образився на Японію, після заяви про збільшення військової загрози Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пекін образився на Японію, після заяви про збільшення військової загрози Китаю
Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни
фото з відкритих джерел

У «Білій книзі» зазначається, що загальний військовий баланс між Китаєм і Тайванем «стрімко зміщується» на користь Пекіна

В Японії заявили, що зростання військової агресії Китаю становить «безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик». В Пекіні образились на це. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Китаю.

Коментуючи нову версію «Білої книги» Японії з питань оборони, речник міністерства національної оборони КНР Тан Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни.

Зокрема в «Білій книзі» зазначається, що загальний військовий баланс між Китаєм і Тайванем «стрімко зміщується» на користь Пекіна. Кафей, зі свого боку, дорікнув Токіо в тому, що Японія нібито «постійно втручається у внутрішні справи Китаю, порушує основні норми міжнародних відносин й загострює напружену ситуацію в районі Тайванської протоки».

«Ми закликаємо японську сторону винести глибокий урок з історії, відмовитися від безвідповідальних слів і вчинків, відмовитися від конфронтаційного мислення, сформувати правильне сприйняття Китаю, виконувати свої обіцянки з таких важливих питань, як Тайвань, бути обачною у своїх словах і діях у військовій і безпековій сферах, а також сприяти поверненню двосторонніх відносин у правильне русло шляхом практичних дій», – додав речник.

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом нібито знову опиниться під контролем Пекіна. Острів, зі свого боку, вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Зокрема, Китай уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню. У ході тренувань військові КНР у тому числі відпрацьовують завдання ударів та оточення острова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден до середини серпня підпише указ про обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.

До слова, Китай і досі мовчить з приводу звільнення міністра закордонних справ Цінь Гана. Він зник на місяць, а потім був раптово звільнений з посади.

Теги: Китай Японія Тайвань

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