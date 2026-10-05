Нова Зеландія відмовилася вступити до міжнародного оборонного банку

Банк створюється для фінансування оборонної промисловості країн-учасниць коштом внесеного ними капіталу

Нова Зеландія відмовилася від запрошення Канади приєднатися до Міжнародного банку оборони, безпеки та стабільності (DSRB). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RNZ.

Згідно з оцінками МЗС Нової Зеландії, у разі вступу початковий внесок країни становив би 100 млн новозеландських доларів, а подальші витрати могли б зрости ще більше. Для участі в управлінні банком знадобилися б додаткові витрати.

«Наявні дані свідчать, що оборонна промисловість отримала б більше користі від заходів, що розширюють ринкові можливості, ніж від створення спеціалізованого механізму оборонного фінансування», – йдеться в документах зовнішньополітичного відомства.

Такий банк створюється для фінансування оборонної промисловості країн-учасниць коштом внесеного ними капіталу. DSRB планує залучити близько €100 млрд капіталу до кінця року та розпочати роботу на початку 2027 року. Штаб-квартира банку розташовуватиметься в Канаді.

Стати учасниками цього проєкту вже вирішили Україна, Туреччина, Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург і Румунія. Організатори також розраховують залучити до участі Австралію, Японію та Південну Корею.

Наприкінці квітня прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив прем’єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона взяти участь у переговорах щодо статуту DSRB, а надалі приєднатися до банку як партнер.

Нагадаємо, Україна увійшла до числа держав-засновниць нового міжнародного Банку оборони, безпеки та стійкості (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), який створює Канада разом із партнерами. Новий фінансовий інститут має забезпечити дешеве кредитування оборонних проєктів країн-учасниць.