Росія вивчила ключову інфраструктуру банків Європи

ЦРУ попередило Польщу про можливі диверсії проти підводних кабелів, якими щодня проходять транзакції приблизно на $10 трлн

Росія детально вивчила розташування підводних телекомунікаційних кабелів, які забезпечують роботу міжнародних банківських систем. Американська розвідка попередила Польщу про ризик диверсій проти цієї інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

За їхніми даними, застереження Центрального розвідувального управління США стосувалося не лише традиційних гібридних дій або можливих провокацій на кордоні. Серед потенційних загроз розглядається також удар по фінансовій інфраструктурі.

Йдеться про підводну телекомунікаційну мережу, від якої залежить робота міжнародних банківських систем. Російська сторона, за даними видання, вже детально вивчила розташування відповідних кабелів.

Зокрема, йдеться про лінії, які з'єднують Європу та Америку, кабелі у Балтійському морі між Скандинавією та Польщею, а також комунікації між Великою Британією та континентальною Європою.

Американська розвідка закликала підготувати банківську систему до можливих критичних навантажень та збоїв. У разі пошкодження ключових ліній передачі даних під загрозою може опинитися міжбанківський обмін. Щодня через ці канали проходять транзакції на суму близько $10 трлн.

Водночас телекомунікаційна інфраструктура передбачає можливість використання альтернативних маршрутів. Якщо один із кабелів буде пошкоджено, трафік автоматично перенаправлятиметься на інші лінії. Попри це, спецслужби розглядають сценарій диверсії як цілком реальний.

За оцінками аналітиків, польські спецслужби готуються до агресивніших дій з боку Росії, які можуть виходити за межі звичайних шпигунських операцій.

Серед імовірних сценаріїв розглядається інсценування атак, зокрема із застосуванням безпілотників, нібито з території держав НАТО. Такі дії можуть бути використані для створення приводу для подальшої ескалації.

Ще одним сценарієм є створення фальшивих цифрових слідів у кіберпросторі, які дозволили б звинуватити європейські держави у провокаціях.

Нагадаємо, раніше російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Він залетів із боку Калінінградської області на глибину близько 300 метрів.

На тлі таких інцидентів американські спецслужби застерігають, що Росія детально вивчила підводні лінії зв'язку та може готувати диверсії, здатні вплинути на роботу банківської системи у Балтійському морі та Атлантиці.