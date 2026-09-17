Гладишенко обіцяє оскаржити рішення НБУ про припинення його повноважень у наглядовій раді Sense Bank

Микола Гладишенко обіймав посаду голови наглядової ради державного Сенс Банку, з якої був звільнений у серпні 2026 року

Колишній голова наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко планує оскаржити рішення Національного банку України (НБУ) про припинення його повноважень у наглядовій раді банку.

«Я залишаю за собою право оскаржити це рішення і, швидше за все, зроблю це найближчим часом», – сказав Гладишенко в інтерв’ю Уніан.

За його словами, НБУ визнав його таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, після чого його повноваження були припинені.

Гладишенко також заявив, що не погоджується з твердженнями про нібито швидке та формальне формування наглядової ради Sense Bank. Зокрема, він спростував інформацію про те, що склад ради було сформовано «за 10 хвилин».

«Це не було призначення за 10 хвилин», – наголосив він.

За словами Гладишенка, процес формування наглядової ради розпочався наприкінці 2024 року і включав залучення міжнародного рекрутера, кілька етапів співбесід та формування короткого списку кандидатів. Після цього кандидатури розглядалися та затверджувалися відповідно до встановленої процедури, зокрема проходили погодження Національного банку.

Він зазначив, що весь процес тривав кілька місяців.

Гладишенко також заявив, що під час розгляду питання про відповідність його вимогам незалежності він не мав можливості надати свої пояснення на засіданні відповідного комітету НБУ.

«Я не був запрошений на засідання комітету, щоб надати свої пояснення», – сказав він.

На його думку, це також може стати одним із аргументів під час оскарження рішення регулятора.

Як повідомлялося, Sense Bank перебуває у державній власності з 2023 року після націоналізації банку, який раніше належав російським акціонерам.

Гладишенко очолював наглядову раду Sense Bank. НБУ ухвалив рішення щодо припинення його повноважень після оцінки відповідності вимогам законодавства до незалежності члена наглядової ради.